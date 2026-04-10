Οι Prodigy κάνουν remix στους Sleaford Mods και το "Elitest G.O.A.T." παίρνει φωτιά

Ο Liam Howlett μετατρέπει το "Elitest G.O.A.T." σε acid καταιγίδα, ενώ νέο remix από τον Andrew Fearn δίνει δεύτερη ζωή στο κομμάτι.

Sleaford Mods
Avopolis Team

Οι Prodigy επιστρέφουν στο προσκήνιο με ένα remix που μυρίζει καμένα κυκλώματα, αναλαμβάνοντας το “Elitest G.O.A.T.”, τη συνεργασία των Sleaford Mods με την Aldous Harding. Το κομμάτι, μέσα από τα sessions του πρόσφατου άλμπουμ The Demise Of Planet X, επανέρχεται ως “The Prodigy Acid Thunder Remix” δια χειρός Liam Howlett, διαθέσιμο ήδη στις streaming πλατφόρμες μαζί με δύο επτάιντσα singles.

Παράλληλα, ο Andrew Fearn των Sleaford Mods δίνει τη δική του εκδοχή μέσα από το project Extnddntwrk, παρουσιάζοντας το “Broken Prayer Mix”, μια πιο ωμή και υπόγεια μεταμόρφωση του track.

Ο Jason Williamson δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Ποιος θα ζητούσε κάτι παραπάνω; Ένα Prodigy remix που το μετατρέπει σε εντελώς άλλο κομμάτι. Δεν το πιστεύω. Και μαζί το Extnddntwrk το πάει αλλού. Fuckin’ yes!»

Αν το original είχε νεύρο, εδώ μιλάμε για πλήρη αποδόμηση και επανασυναρμολόγηση. Σαν να παίρνεις ένα post-punk mantra και να το ρίχνεις μέσα σε rave μηχανή του ’97. Και να βγαίνει ζωντανό. Ή και όχι — αλλά σίγουρα πιο δυνατό.

 

Διαβάστε Ακόμα

Ho99o9

Οι Ho99o9 παρουσιάζουν το βίντεο για το "OK, I’m Reloaded"

Το εκρηκτικό δίδυμο επιστρέφει με νέο video από το "Tomorrow We Escape" και επιβεβαιώνει live...
Afrika Bambaata

Έφυγε από τη ζωή ο Afrika Bambaata σε ηλικία 67 ετών

Ο πρωτοπόρος της hip-hop και ιδρυτής της Universal Zulu Nation άφησε την τελευταία του πνοή στη...

Poison Ruïn

Poison Ruïn – Hymns From The Hills

Η απόλυτη dungeon punk μπάντα επέστρεψε, καλύτερη από ποτέ και έτοιμη να μας ταξιδέψει στη...
Phil Ochs

Phil Ochs: Τραγουδοποιός, δημοσιογράφος, αγκιτάτορας

Ο Θανάσης Μήνας ανατρέχει στη ζωή του ριζοσπάστη τραγουδοποιού, που έφυγε από τη ζωή πριν από 50...

