Οι Prodigy κάνουν remix στους Sleaford Mods και το "Elitest G.O.A.T." παίρνει φωτιά

Οι Prodigy επιστρέφουν στο προσκήνιο με ένα remix που μυρίζει καμένα κυκλώματα, αναλαμβάνοντας το “Elitest G.O.A.T.”, τη συνεργασία των Sleaford Mods με την Aldous Harding. Το κομμάτι, μέσα από τα sessions του πρόσφατου άλμπουμ The Demise Of Planet X, επανέρχεται ως “The Prodigy Acid Thunder Remix” δια χειρός Liam Howlett, διαθέσιμο ήδη στις streaming πλατφόρμες μαζί με δύο επτάιντσα singles.

Παράλληλα, ο Andrew Fearn των Sleaford Mods δίνει τη δική του εκδοχή μέσα από το project Extnddntwrk, παρουσιάζοντας το “Broken Prayer Mix”, μια πιο ωμή και υπόγεια μεταμόρφωση του track.

Ο Jason Williamson δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Ποιος θα ζητούσε κάτι παραπάνω; Ένα Prodigy remix που το μετατρέπει σε εντελώς άλλο κομμάτι. Δεν το πιστεύω. Και μαζί το Extnddntwrk το πάει αλλού. Fuckin’ yes!»

Αν το original είχε νεύρο, εδώ μιλάμε για πλήρη αποδόμηση και επανασυναρμολόγηση. Σαν να παίρνεις ένα post-punk mantra και να το ρίχνεις μέσα σε rave μηχανή του ’97. Και να βγαίνει ζωντανό. Ή και όχι — αλλά σίγουρα πιο δυνατό.