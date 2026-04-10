Έφυγε από τη ζωή ο Afrika Bambaata σε ηλικία 67 ετών

Ο Afrika Bambaataa, μία από τις πιο καθοριστικές μορφές της πρώιμης hip-hop σκηνής, πέθανε σε ηλικία 67 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικανός DJ και παραγωγός έφυγε από τη ζωή στη Φιλαδέλφεια περίπου στις 3 τα ξημερώματα, λόγω επιπλοκών από καρκίνο.

Η Hip-Hop Alliance, με επικεφαλής τον Kurtis Blow, αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη ως «θεμελιώδη αρχιτέκτονα της hip-hop κουλτούρας», τονίζοντας τον ρόλο του στη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου κινήματος βασισμένου στην ειρήνη, την ενότητα και τη δημιουργική έκφραση. Παράλληλα, η ανακοίνωση αναγνώρισε πως η κληρονομιά του παραμένει σύνθετη, λόγω των σοβαρών κατηγοριών που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του τα τελευταία χρόνια.

Γεννημένος ως Lance Taylor στο Μπρονξ, ο Bambaataa υπήρξε ιδρυτής της Universal Zulu Nation στα τέλη της δεκαετίας του ’70, επηρεασμένος από τον DJ Kool Herc και τις ιδέες συλλογικότητας που πρέσβευε. Το 1982 σημείωσε τεράστια επιτυχία με το “Planet Rock”, ένα κομμάτι που συνέδεσε την hip-hop με την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική μουσική, δανειζόμενο στοιχεία από τους Kraftwerk και συμβάλλοντας καθοριστικά στη γέννηση του electro funk.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Leftfield, John Lydon, George Clinton και James Brown, ενώ συμμετείχε και στο ιστορικό πρότζεκτ Sun City (1985) των Artists United Against Apartheid, μαζί με ονόματα όπως οι Bob Dylan, Bruce Springsteen, Bono και Run-DMC.

Στα επόμενα χρόνια συνέχισε να κυκλοφορεί μουσική, με τελευταίο άλμπουμ το Dark Matter Moving at the Speed of Light το 2004.

Ωστόσο, η υστεροφημία του σημαδεύτηκε από σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και trafficking, που ήρθαν στο φως από το 2016 και έπειτα. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, ωστόσο το 2025 καταδικάστηκε σε αστική υπόθεση μετά από απουσία του από τη διαδικασία.

Ο Afrika Bambaataa αφήνει πίσω του ένα έργο που διαμόρφωσε τη σύγχρονη μουσική κουλτούρα, αλλά και μια βαριά σκιά που συνεχίζει να προκαλεί έντονο διάλογο γύρω από το όνομά του.