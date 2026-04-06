H αινιγματική κολλεκτίβα των Υ ξαναχτυπά

Το αινιγματικό σχήμα Y παρουσιάζει το νέο του single "Duplicate", μέσω των SO Recordings και Hideous Mink Records, συνεχίζοντας την πορεία προς το EP ENTER, που αναμένεται στις 8 Μαΐου. Πρόκειται για το τρίτο δείγμα από την επερχόμενη κυκλοφορία, μετά τα "Skipper" και "May".

Στον πυρήνα του project βρίσκονται οι Adam Brennan και Sophie Coppin, με την μπάντα να σχηματίζεται σε μια περίοδο απομόνωσης, ως διέξοδο από την πλήξη και τη συσσωρευμένη ένταση. Το line-up συμπληρώνουν οι Dan GB (μπάσο), Fells (τύμπανα) και Harry Mchale (σαξόφωνο), δημιουργώντας έναν ήχο που κινείται ανάμεσα σε ένταση και αποστασιοποίηση.

Το "Duplicate" στρέφεται θεματικά απέναντι στον ναρκισσισμό και τη λογική της ομοιομορφίας. Όπως αναφέρει η μπάντα, πρόκειται για «ένα τραγούδι για ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν έναν κόσμο γεμάτο αντίγραφα του εαυτού τους, να αναπαράγουν τις ίδιες ιδέες, την ίδια σκέψη, την ίδια στάση». Η εικόνα που περιγράφουν είναι αυτή μιας «νοοτροπίας τύπου cult», μιας ψευδαίσθησης δύναμης μέσα από την ομοιότητα.

Παράλληλα με την κυκλοφορία, οι Y ετοιμάζονται για την πρώτη τους headline περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στον Μάιο, ενώ θα εμφανιστούν και σε φεστιβάλ όπως το The Great Escape στο Brighton, συνεχίζοντας να χτίζουν την παρουσία τους στη σύγχρονη εναλλακτική σκηνή.