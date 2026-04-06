Έρευνα εντοπίζει επικίνδυνες χημικές ουσίες σε ακουστικά μεγάλων brands

Ανησυχητικά ευρήματα φέρνει στο φως νέα μελέτη για την ασφάλεια των ακουστικών, αποκαλύπτοντας την παρουσία επιβλαβών χημικών ουσιών σε ευρύ φάσμα προϊόντων, ακόμη και από γνωστά brands.

Η έρευνα με τίτλο The Sound of Contamination: A Comprehensive Analysis of Endocrine Disruptors and Hazardous Additives in the Headphones, πραγματοποιήθηκε από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Arnika, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ToxFree LIFE. Συνολικά εξετάστηκαν 81 μοντέλα ακουστικών που διατίθενται μέσω online marketplaces όπως Temu και Shein, αλλά και προϊόντα από εταιρείες όπως Apple, Sony, Samsung και Sennheiser.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και τα 81 μοντέλα περιείχαν βιομηχανικές χημικές ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, συνδέονται με διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ουσίες αυτές μπορεί να μιμούνται τις φυσικές ορμόνες του οργανισμού, ενώ υπάρχουν ενδείξεις που τις συνδέουν με καρκίνο, υπογονιμότητα και νευρολογικές διαταραχές.

Παρότι μόνο στο 11% των μοντέλων διαπιστώθηκε άμεση επαφή επικίνδυνων ουσιών με το δέρμα, το 44% των ακουστικών αξιολογήθηκε ως «μη ικανοποιητικό». Σύμφωνα με το RTL, ορισμένοι λιανοπωλητές έχουν ήδη αποσύρει αυτά τα προϊόντα από τα ράφια τους.

Η μελέτη ανοίγει ξανά τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των καταναλωτικών ηλεκτρονικών και την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά, συχνά χωρίς δεύτερη σκέψη.

Την ίδια στιγμή, η χρήση ακουστικών επανέρχεται και στο προσκήνιο της δημόσιας συμπεριφοράς: πρόσφατα η United Airlines ανακοίνωσε ότι επιβάτες που αναπαράγουν μουσική ή βίντεο χωρίς ακουστικά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ακόμα και μόνιμο αποκλεισμό από πτήσεις, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ένα φαινόμενο που έχει γίνει όλο και πιο συχνό στους δημόσιους χώρους.