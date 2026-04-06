Πληροφορίες

Κατηγορίες stalking σε βάρος γυναίκας που ισχυρίζεται ότι είναι αρραβωνιασμένη με τον Tobias Forge των Ghost

Σουηδικές αρχές απαγγέλλουν κατηγορίες για παρενόχληση στον frontman των Ghost, με τον Tobias Forge να μιλά για «επεμβατική και απειλητική» συμπεριφορά.

Avopolis Team

Σοβαρή υπόθεση stalking έρχεται στο φως με πρωταγωνιστή τον Tobias Forge, frontman των Ghost, καθώς οι σουηδικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε γυναίκα που κατηγορείται για «επεμβατική και ξεκάθαρα απειλητική» παρενόχληση.

Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι αρραβωνιασμένη με τον 45χρονο μουσικό. Αρχικά, φέρεται να του έστελνε ψηφιακά μηνύματα, μέχρι που ο Forge την μπλόκαρε. Στη συνέχεια, η κατάσταση κλιμακώθηκε: η ίδια άρχισε να αποστέλλει συστημένες επιστολές στο σπίτι του, να ζητά χρηματικά ποσά και να στέλνει πακέτα, μεταξύ αυτών και ένα κινητό τηλέφωνο.

Τα περιστατικά φέρονται να έλαβαν χώρα μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου του περασμένου έτους. Ο ίδιος ο Forge περιέγραψε το κινητό ως ιδιαίτερα ανησυχητικό, σημειώνοντας ότι δεν έμοιαζε με προϊόν κανονικής συσκευασίας: «Δεν ήθελα να το κρατήσω στο σπίτι μου, οπότε το άφησα στο μπαλκόνι πριν το παραδώσω στην αστυνομία».

Ο μουσικός δήλωσε επίσης ότι, παρότι έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν περιστατικά με stalkers, κανένα δεν είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο: «Νιώθω επιφυλακτικός με ανθρώπους που προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, αλλά αυτό ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό».

Παράλληλα, εξήγησε ότι έχει σταματήσει πλέον τις συναντήσεις με fans, όπως υπογραφές δίσκων, εξαιτίας παρόμοιων ανησυχητικών περιστατικών στο παρελθόν. Τόνισε επίσης ότι δεν είχε καμία προσωπική σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να την έχει συναντήσει σε κάποιο δημόσιο event.

Από την πλευρά της, η γυναίκα φέρεται να υποστηρίζει ότι γνωρίστηκαν πριν από 16 χρόνια και ότι διατηρούν σχέση, χωρίς ωστόσο να έχει προσκομίσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς της.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των καλλιτεχνών και τα όρια μεταξύ θαυμασμού και παρενόχλησης, σε μια εποχή όπου η πρόσβαση στους ίδιους μοιάζει πιο άμεση, αλλά και πιο απρόβλεπτη, από ποτέ.

 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

