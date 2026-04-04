Ο Jack White επιστρέφει με δύο νέα singles και 7" κυκλοφορία

Ο Jack White επιστρέφει με δύο νέα κομμάτια, τα “G.O.D. and the Broken Ribs” και “Derecho Demonico”, σηματοδοτώντας την πρώτη του κυκλοφορία μετά το 2024. Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν και παρήχθησαν από τον ίδιο, με τη συνοδεία της σταθερής του μπάντας: τον Patrick Keeler στα τύμπανα, τον Dominic Davis στο μπάσο και τον Bobby Emmett στα πλήκτρα, και θα κυκλοφορήσουν αύριο σε 7" βινύλιο.

Η επιστροφή αυτή συμπίπτει με την έκτη εμφάνισή του ως musical guest στο Saturday Night Live, όπου θα βρεθεί στο πλευρό του παρουσιαστή Jack Black, με τον οποίο έχει υπάρξει και συνεργάτης στο παρελθόν.

Μετά το τελευταίο του άλμπουμ No Name, ο White παρέμεινε ενεργός σε πολλαπλά μέτωπα: συνεργάστηκε με τον John C. Reilly για videoclip, εμφανίστηκε στο halftime show των Detroit Lions μαζί με τον Eminem, ενώ δεν έλειψαν και οι δημόσιες αντιπαραθέσεις του με πολιτικούς κύκλους στις ΗΠΑ. Παράλληλα, έχει ήδη ανακοινώσει ευρωπαϊκή περιοδεία για την άνοιξη.