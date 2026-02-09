Σπάνιο backstage φιλμ των Led Zeppelin από το 1972 ήρθε στο φως

Το υλικό προέρχεται από επίκαιρα που γυρίστηκαν αρχικά για την ολλανδική μουσική τηλεοπτική εκπομπή Popzien τον Μάιο του 1972, όταν το συγκρότημα ταξίδεψε στην Ολλανδία για μια συναυλία μπροστά σε 10.000 θεατές στο Oude RAI του Άμστερνταμ, την πρώτη από δύο warm-up εμφανίσεις πριν ξεκινήσουν την αμερικανική περιοδεία τους το 1972.

Το τετράλεπτο κλιπ δείχνει την περιοδεύουσα ομάδα των Led Zeppelin να φτάνει στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ, όπου τους υποδέχεται ο promoter και impresario Lou van Rees, ο άνθρωπος πίσω και από ολλανδικές συναυλίες των Deep Purple, Ten Years After, Black Sabbath και Emerson, Lake & Palmer.

Ο van Rees εξηγεί ότι το συγκρότημα μπορεί να περιμένει sold out στο venue, με τον John Bonham να απαντά: «Δεν θα υπάρξει γεμάτη αίθουσα χωρίς τα πιατίνια μου. Λείπει ένα!».

Στο φιλμ περιλαμβάνεται επίσης μια σκηνή σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου ο van Rees συζητά με τον tour manager των Led Zeppelin, Richard Cole. Εκεί, στον Cole προσφέρεται προκαταβολή για την εμφάνιση του συγκροτήματος, πριν κλείσει με δύναμη αυτό που μοιάζει με βαλίτσα γεμάτη μετρητά.

Το υλικό, που στο παρελθόν είχε κυκλοφορήσει σε χαμηλή ποιότητα, περιλαμβάνει και το εναρκτήριο κομμάτι της συναυλίας, το "Immigrant Song".

Κριτικάροντας το live, η πρωινή εφημερίδα Handelsblad σημείωνε: «Το να βλέπεις τους Led Zeppelin να λειτουργούν στο απόλυτο των δυνατοτήτων τους είναι ένα συναρπαστικό και καθηλωτικό θέαμα, ιδιαίτερα χάρη στον υπεραισθησιακό τραγουδιστή Robert Plant και την εξίσου θεατρική κιθάρα του Jimmy Page, που συνδυάζουν θέατρο, μουσική και ελίτ αθλητισμό».

Το βράδυ μετά τη συναυλία στο Άμστερνταμ, οι Led Zeppelin έδωσαν ένα δεύτερο warm-up show στο Vorst Nationaal των 8.000 θέσεων στις Βρυξέλλες, πριν ξεκινήσουν επίσημα την αμερικανική περιοδεία τους στο Cobo Hall του Ντιτρόιτ, στις 6 Ιουνίου.