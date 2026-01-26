Kanye West: Aπολογία στη Wall Street Journal για τις αντισημιτικές δηλώσεις και τη συμπεριφορά του

Ο Kanye West δημοσίευσε μια ολοσέλιδη καταχώριση στη Wall Street Journal, όπου αναφέρεται στη διαρκώς πιο ασταθή, προκλητική και αντισημιτική συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια και απευθύνει μια πλήρη απολογία «σε όσους πλήγωσε».

Ο 48χρονος ράπερ και σχεδιαστής ανέφερε ότι η ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε εξαιτίας τραυματισμού στον δεξιό μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου, τον οποίο υπέστη σε τροχαίο πριν από 25 χρόνια, αλλά, όπως λέει, «δεν διαγνώστηκε σωστά μέχρι το 2013». Υποστήριξε ότι αυτή η «ιατρική παράλειψη προκάλεσε σοβαρή ζημιά στην ψυχική μου υγεία και οδήγησε στη διάγνωσή μου με διπολική διαταραχή τύπου 1».

«Έχασα την επαφή με την πραγματικότητα», έγραψε για την πρόσφατη συμπεριφορά του. «Τα πράγματα χειροτέρευαν όσο περισσότερο αγνοούσα το πρόβλημα. Είπα και έκανα πράγματα που μετανιώνω βαθιά. Κάποιους από τους ανθρώπους που αγαπώ περισσότερο, τους φέρθηκα με τον χειρότερο τρόπο. Αντέξατε φόβο, σύγχυση, ταπείνωση και την εξάντληση του να προσπαθείτε να σταθείτε δίπλα σε κάποιον που, κάποιες στιγμές, ήταν αγνώριστος. Κοιτάζοντας πίσω, απομακρύνθηκα από τον αληθινό μου εαυτό».

«Σε αυτή τη ραγισμένη κατάσταση», συνέχισε, «τραβήχτηκα προς το πιο καταστροφικό σύμβολο που μπορούσα να βρω, τη σβάστικα, και έφτασα να πουλήσω ακόμη και T-shirts με αυτό». Εξήγησε επίσης ότι «ένα από τα δύσκολα στοιχεία της διπολικής τύπου 1 είναι οι αποσυνδεδεμένες στιγμές πολλές από τις οποίες ακόμα δεν μπορώ να θυμηθώ — που οδηγούν σε κακή κρίση και απερίσκεπτη συμπεριφορά, η οποία συχνά μοιάζει με εμπειρία “εκτός σώματος”».

«Μετανιώνω και ντρέπομαι βαθιά για τις πράξεις μου σε αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε, «και δεσμεύομαι στην ανάληψη ευθύνης, στη θεραπεία και σε ουσιαστική αλλαγή. Αυτό δεν δικαιολογεί ό,τι έκανα. Δεν είμαι Ναζί, ούτε αντισημίτης. Αγαπώ τους Εβραίους ανθρώπους».

Ο West σημείωσε ότι «έπιασε πάτο» «πριν από μερικούς μήνες» και ότι «βρήκε παρηγοριά, όσο παράξενο κι αν ακούγεται, σε φόρουμ του Reddit». Όπως λέει, διάβασε ιστορίες ανθρώπων που περιέγραφαν παρόμοια μανιακά ή καταθλιπτικά επεισόδια και συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν μόνος. Από τότε, υποστηρίζει πως έχει βρει «μια νέα βάση και νέο κέντρο» μέσα από «ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα φαρμακευτικής αγωγής, θεραπείας, άσκησης και καθαρής ζωής». Πρόσθεσε ότι «ρίχνει την ενέργειά μου σε θετική, ουσιαστική τέχνη: μουσική, ρούχα, design, και άλλες νέες ιδέες για να βοηθήσω τον κόσμο».

«Δεν ζητάω συμπόνια ή “λευκή επιταγή”, αν και φιλοδοξώ να κερδίσω τη συγχώρεσή σας», κατέληξε. «Γράφω σήμερα απλώς για να ζητήσω την υπομονή και την κατανόησή σας, καθώς προσπαθώ να βρω ξανά τον δρόμο προς το σπίτι».