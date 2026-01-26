Οι My Chemical Romance ανάβουν φωτιές με νέο teaser για νέα μουσική στον ορίζοντα

Στις 25 Ιανουαρίου, το συγκρότημα δημοσίευσε στο Instagram ένα σιωπηλό clip, όπου αναβοσβήνει με νέον πράσινα γράμματα η λέξη “phantom”, ενώ στη λεζάντα γράφουν: “A game you will play”.

Το cryptic μήνυμα έστειλε άμεσα το κοινό σε mode θεωριών, με τη φημολογία να φουντώνει ότι κάτι καινούργιο ετοιμάζεται και ειδικά νέα μουσική. Αν επιβεβαιωθεί, θα μιλάμε για ένα μεγάλο comeback, αφού το τελευταίο τους άλμπουμ, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, κυκλοφόρησε το 2010.

Παρότι μεσολάβησε η διάλυση και η επανένωση, οι My Chemical Romance έχουν δώσει σποραδικά νέα δείγματα τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας με το “The Foundations of Decay” το 2022. Πέρσι, επίσης, παρουσίασαν ένα «νέο» τραγούδι με τίτλο “War Beneath the Rain”, γραμμένο πριν το hiatus του 2013, κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους Long Live: The Black Parade στις ΗΠΑ.

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία: μέσα στο 2026 το The Black Parade συμπληρώνει 20 χρόνια, με το συγκρότημα να σηματοδοτεί το ορόσημο επεκτείνοντας την περιοδεία και βγαίνοντας ξανά στον δρόμο παγκοσμίως. Το καλοκαίρι θα βρεθούν και στην Αγγλία για πέντε εμφανίσεις σε Λίβερπουλ, Γλασκώβη και Λονδίνο, μετά και από δύο συναυλίες στο Wembley Stadium που είχαν ανακοινώσει ήδη από πέρσι.