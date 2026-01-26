Οι Foo Fighters ολοκλήρωσαν νέο άλμπουμ

Οι Foo Fighters φαίνεται πως μπαίνουν επίσημα σε νέα εποχή: ο Dave Grohl αποκάλυψε ότι το συγκρότημα ολοκλήρωσε “τις προάλλες” τη δουλειά πάνω στο νέο του studio άλμπουμ.

Η είδηση έσκασε ζωντανά στην πρεμιέρα του αυστραλιανού σκέλους της περιοδείας "Take Cover", στο UTAS Stadium στο Launceston της Τασμανίας. Κατά τη διάρκεια του encore, πριν παίξουν το "Exhausted" από το ομώνυμο ντεμπούτο τους του 1995, ο Grohl πέταξε τη βόμβα στο κοινό: «Θα επιστρέψουμε εδώ πιο σύντομα απ’ όσο νομίζετε… Ξέρω πότε θα ξανάρθουμε, πριν από τα επόμενα γενέθλιά μου (14 Ιανουαρίου 2027), για να ξέρετε». Και συνέχισε με το χαρακτηριστικό του ύφος: «Και μπορεί να έχουμε κι έναν ολόκληρο καινούργιο δίσκο με γαμ… τραγούδια που τελειώσαμε τις προάλλες. Δεν ξέρω!».

Ο τελευταίος τους δίσκος ήταν το But Here We Are (2023), το πρώτο album των Foo Fighters μετά την απώλεια του ντράμερ Taylor Hawkins αλλά και της μητέρας του Grohl, Virginia. Πέρσι, το συγκρότημα γιόρτασε 30 χρόνια πορείας με το single “Today’s Song”, συνέχισε με το “Asking For A Friend”, ενώ τον Οκτώβριο άφησε να εννοηθεί πως «κάτι απογειώνεται», με teaser που έγραφε “about to take flight…”.