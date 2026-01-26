Yungblud: Αντιδράσεις για τη φωτογραφία με τον Till Lindemann των Rammstein

Ο Yungblud βρέθηκε τις τελευταίες μέρες στο στόχαστρο των fans του, όταν φωτογραφήθηκε με τον frontman των Rammstein, Till Lindemann, και κάπως έτσι μια «χαλαρή συνάντηση» έγινε θέμα. Η φάση πήρε φωτιά όταν ο Lindemann ανέβασε τη φωτογραφία στο Instagram και έγραψε στη λεζάντα: «Απόλυτη χαρά που γνώρισα τον Yungblud στο Περθ. Καλή διασκέδαση στη Μουμπάι!».

Μόνο που οι fans δεν το είδαν σαν χαριτωμένο στιγμιότυπο περιοδείας. Αντίθετα, πολλοί εξέφρασαν απογοήτευση, κάνοντας αναφορά στις καταγγελίες που έχουν ακουστεί τα τελευταία χρόνια γύρω από τον Lindemann. Κάποιος σχολίασε ωμά: «Είναι γαμ… απογοητευτικό, αλλά μετά το fan love στον Ozzy δεν πέφτω κι από τα σύννεφα». Άλλος το είπε πιο ήσυχα, αλλά το ίδιο κοφτά: «Είναι πραγματικά τόσο λυπηρό…».

Ο Yungblud απάντησε με φωνητικό μήνυμα στο Instagram broadcast channel του, σε ύφος "ok, ας το ξεκαθαρίσουμε τώρα": «Δεν είχα ιδέα, αυτή την περίοδο γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα χωρίς να ξέρω πλήρως ποιοι είναι ή τι κουβαλάνε». Και συνέχισε, πιο ξεκάθαρα: «Σας διαβεβαιώνω ότι αν ήξερα για οποιεσδήποτε καταγγελίες, θα ήταν τελείως διαφορετική ιστορία. Ξέρετε όλοι τι πρεσβεύω, πάντα. Στο μέλλον θα είμαι πιο προσεκτικός».

Το backlash ξεκίνησε αμέσως μετά το post από το Περθ, με τους fans να γεμίζουν τα σχόλια. Η ένταση συνδέεται με τις σοβαρές καταγγελίες που ήρθαν στην επιφάνεια το 2023 για τον Lindemann, με δημοσιεύματα να αναφέρονται σε ιστορίες γύρω από after-parties και το περιβόητο "Row Zero", συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών για ύποπτα ποτά και σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά.