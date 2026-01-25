Η Violet Grohl κάνει ντεμπούτο με "Thum" & "Applefish" και φόρο τιμής στον David Lynch

Η νέα μουσικός υπέγραψε στη Republic μέσα από το δικό της imprint, Auroura Records, δίνοντας από νωρίς ένα στίγμα που κινείται ανάμεσα στην εξομολόγηση και το κινηματογραφικό haze. Το "Thum" είναι φορτισμένο και συναισθηματικά εκρηκτικό, με την Grohl να επαναλαμβάνει αινιγματικά: «Can’t help me / Can’t help myself / Buy it by the litre». Στο “Applefish” αλλάζει τόνο, πηγαίνοντας σε μια ονειρική, παράξενη cadence κάτω από τα τρία λεπτά, όπου τραγουδά: «No past to escape to / Greetings from the other side / Empty road humming by».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, μοιράστηκε και ένα τρίτο κομμάτι, το "What’s Heaven Without You", ως φόρο τιμής στον David Lynch, με αφορμή τα γενέθλια που θα έκλεινε τα 80. Η ίδια ανέφερε ότι το τραγούδι γράφτηκε στη μνήμη του Lynch μαζί με τους συνεργάτες της Persia Numan και Justin Raisen, προσθέτοντας πως λίγες ημέρες μετά «το χάος και την καταστροφή» από τις φωτιές στο Los Angeles, συναντήθηκαν μέσα στη θλίψη τους και την άφησαν να χυθεί μέσα στο τραγούδι. Η Grohl σημείωσε επίσης πως ελπίζει το κομμάτι να βρει απήχηση στους ακροατές, τονίζοντας ότι το αποτύπωμα που άφησε ο Lynch στην τέχνη ήταν «πραγματικά μαγικό».

Μουσικά, το "What’s Heaven Without You" κινείται σε μια dreamy, παραμορφωμένη, shoegaze-εμποτισμένη ατμόσφαιρα, με στίχους όπως: «Count me out / What’s heaven without you? / Skin to skin / Nothing around you».

Από πλευράς του label, η Kristina Grossmann δήλωσε ότι από την πρώτη τους συνάντηση ήταν ξεκάθαρο πως η Violet εκπροσωπεί «την επόμενη γενιά καλλιτεχνών», χαρακτηρίζοντας τη μουσική της «άμεση» και «σκόπιμη», ενώ υπογράμμισε τη «σπάνια δυαδικότητα» της φωνής της. Ο David Wolter πρόσθεσε ότι η Grohl «καταλαβαίνει την ιστορία της μουσικής, αλλά ταυτόχρονα την σπρώχνει μπροστά», λέγοντας πως «είναι το μέλλον».