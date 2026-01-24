Oι PUNCHING BAG σημαδεύουν το 2026 με το "GUERILLA"

Οι PUNCHING BAG επιστρέφουν με νέο single, το "GUERRILLA", συνεχίζοντας τη φόρα μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου τους mixtape A BOUT TIME. Το ντουέτο έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα βγει στον δρόμο το 2026, με περισσότερες λεπτομέρειες για την περιοδεία να αναμένονται σύντομα.

Το δίδυμο από την Καλιφόρνια, οι Askari και Jahsy, έκανε αίσθηση το 2024 με το EP GYM RAT, γραμμένο και δουλεμένο μέσα στην καθημερινότητα των βαρδιών τους στο Uber Eats, «περιπολώντας» τους cash-flushed δρόμους του Λος Άντζελες. Για το A BOUT TIME, οι ίδιοι εξηγούν πως στόχος τους ήταν να μεταφράσουν σε ήχο τη διαδρομή από το GYM RAT μέχρι σήμερα: «Το όραμά μας ήταν να βάλουμε μέσα στα sonics το αίσθημα της απογοήτευσης και της αντοχής που ζήσαμε από τότε. Είναι για το πώς χαράζουμε και παγιώνουμε τη θέση μας στη βιομηχανία ως νέο act, χωρίς να περιμένουμε εξωτερική επιβεβαίωση».

Στιχουργικά, οι PUNCHING BAG κοιτάζουν κατάματα τη σημασία της κοινότητας, τη σήψη της gentrification και την έννοια της ατομικότητας, γράφοντας από το σύνορο ανάμεσα στον κόσμο των «έχοντων» και των «μη εχόντων». Με εμφανίσεις όπως το άνοιγμα συναυλιών του Danny Brown, αλλά και με πλήρη έλεγχο σε παραγωγή και visuals (με κινηματογραφική σκληράδα και DIY αυτοπεποίθηση) το σχήμα μοιάζει ήδη με φωνή που δεν ζητά άδεια να ακουστεί. Και αν το "GUERRILLA" είναι μια προειδοποίηση, το 2026 δείχνει να τους ανήκει.