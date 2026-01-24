Πληροφορίες

Oι PUNCHING BAG σημαδεύουν το 2026 με το "GUERILLA"

Oργή, αντοχή, gentrification και κοινότητα. Οι PUNCHING BAG ετοιμάζονται για περισσότερες εκπληξεις το 2026.

PUNCHING BAG
Avopolis Team

Οι PUNCHING BAG επιστρέφουν με νέο single, το "GUERRILLA", συνεχίζοντας τη φόρα μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου τους mixtape A BOUT TIME. Το ντουέτο έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα βγει στον δρόμο το 2026, με περισσότερες λεπτομέρειες για την περιοδεία να αναμένονται σύντομα.

Το δίδυμο από την Καλιφόρνια, οι Askari και Jahsy, έκανε αίσθηση το 2024 με το EP GYM RAT, γραμμένο και δουλεμένο μέσα στην καθημερινότητα των βαρδιών τους στο Uber Eats, «περιπολώντας» τους cash-flushed δρόμους του Λος Άντζελες. Για το A BOUT TIME, οι ίδιοι εξηγούν πως στόχος τους ήταν να μεταφράσουν σε ήχο τη διαδρομή από το GYM RAT μέχρι σήμερα: «Το όραμά μας ήταν να βάλουμε μέσα στα sonics το αίσθημα της απογοήτευσης και της αντοχής που ζήσαμε από τότε. Είναι για το πώς χαράζουμε και παγιώνουμε τη θέση μας στη βιομηχανία ως νέο act, χωρίς να περιμένουμε εξωτερική επιβεβαίωση».

Στιχουργικά, οι PUNCHING BAG κοιτάζουν κατάματα τη σημασία της κοινότητας, τη σήψη της gentrification και την έννοια της ατομικότητας, γράφοντας από το σύνορο ανάμεσα στον κόσμο των «έχοντων» και των «μη εχόντων». Με εμφανίσεις όπως το άνοιγμα συναυλιών του Danny Brown, αλλά και με πλήρη έλεγχο σε παραγωγή και visuals (με κινηματογραφική σκληράδα και DIY αυτοπεποίθηση) το σχήμα μοιάζει ήδη με φωνή που δεν ζητά άδεια να ακουστεί. Και αν το "GUERRILLA" είναι μια προειδοποίηση, το 2026 δείχνει να τους ανήκει.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

PUNCHING BAG

Oι PUNCHING BAG σημαδεύουν το 2026 με το "GUERILLA"

Oργή, αντοχή, gentrification και κοινότητα. Οι PUNCHING BAG ετοιμάζονται για περισσότερες...
Myrkur

Η Myrkur επιστρέφει με το "Touch My Love And Die" και σκοτεινή gothic αφήγηση

Νέο single, folk–black metal κινηματογραφικό σύμπαν και κάλεσμα για ελεύθερη ερμηνεία.
The Cure

Το "Boys Don’t Cry" των Cure έπιασε 1 δισ. streams ενώ έρχεται συλλεκτικό EP

Το πρώτο Cure track με 1 δισ. streams στο Spotify. Στις 21/4 έρχεται limited EP με ανέκδοτη εκδοχή του '86 στις...

Featured

PVA

PVA – No More Like This

Οι PVA επιστρέφουν με 12 νέα κομμάτια ηλεκτρονικής έντασης και μινιμαλιστικού spoken...
Lucinda Williams

Lucinda Williams revisited

Με αφορμή το νέο της album με τον τίτλο "World's Gone Wrong", ο Θανάσης Μήνας ανατρέχει στα έργα...
"Station to Station" David Bowie

Station to Station: 50 χρόνια στο τρένο του Thin White Duke

Πενήντα χρόνια μετά, το "Station to Station" ακούγεται σαν τρένο χωρίς στάσεις: σόουλ-καπνός,...

Best of Network