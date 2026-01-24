Η Myrkur επιστρέφει με το "Touch My Love And Die" και σκοτεινή gothic αφήγηση

Η Myrkur (κατά κόσμον Amalie Bruun) επιστρέφει με νέο single, το "Touch My Love And Die", που κυκλοφορεί μέσω της Relapse Records. Το κομμάτι συνυπογράφουν συνθετικά η ίδια και ο Søren Mikkelsen, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Christopher Juul στα Lava Studios Copenhagen.

Παρότι στιχουργικά κινείται σε υπερφυσικά και gothic μονοπάτια, η Bruun ξεκαθαρίζει πως δεν την ενδιαφέρει να “κλειδώσει” ένα νόημα: θέλει οι ακροατές να διαβάσουν το τραγούδι με τα δικά τους φίλτρα, σαν καθρέφτη που επιστρέφει άλλο πρόσωπο σε κάθε βλέμμα.

Ως Myrkur, η Bruun έχει χτίσει μέσα από τέσσερα άλμπουμ, δύο EPs και ένα staged work ένα ιδιαίτερο σύμπαν όπου η σκανδιναβική folk, το black metal και τα κινηματογραφικά soundscapes δεν συνυπάρχουν απλώς, αλλά αλληλοφωτίζονται. Από τις συναισθηματικά φορτισμένες metal στιγμές των M (2015) και Mareridt (2017), μέχρι τα Folkesange (2020) και Spine (2023) – εκεί όπου πάτησε πάνω σε αρχαίες μπαλάντες, μυθολογία και κοινές αφηγήσεις – η Myrkur κινείται σταθερά ανάμεσα στο οικείο και το αδοκίμαστο: σκοτάδι/φως, ωμό/όμορφο.

Παράλληλα, έχει δουλέψει εκτενώς για κινηματογράφο, τηλεόραση και θέατρο: ως συνθέτρια στο Vikings: Valhalla του Netflix, αλλά και ως δημιουργός του soundtrack για το Ragnarok στο Royal Danish Theatre. Αυτή η κινηματογραφική, αφηγηματική διάσταση είναι εδώ και καιρό βασικό κομμάτι της γλώσσας της και, όπως σημειώνεται, είναι ακριβώς αυτό που τώρα μεταφέρει και στο Dansk Melodi Grand Prix. Η Myrkur θα ερμηνεύσει το single στο διαγωνισμό τραγουδιού Dansk Melodi Grand Prix στις 14 Φεβρουαρίου. Ο νικητής του διαγωνισμού θα εκπροσωπήσει τη Δανία στην Eurovision 2026.