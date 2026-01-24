Πληροφορίες

Η Myrkur επιστρέφει με το "Touch My Love And Die" και σκοτεινή gothic αφήγηση

Νέο single, folk–black metal κινηματογραφικό σύμπαν και κάλεσμα για ελεύθερη ερμηνεία.

Myrkur
Avopolis Team

Η Myrkur (κατά κόσμον Amalie Bruun) επιστρέφει με νέο single, το "Touch My Love And Die", που κυκλοφορεί μέσω της Relapse Records. Το κομμάτι συνυπογράφουν συνθετικά η ίδια και ο Søren Mikkelsen, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Christopher Juul στα Lava Studios Copenhagen.

Παρότι στιχουργικά κινείται σε υπερφυσικά και gothic μονοπάτια, η Bruun ξεκαθαρίζει πως δεν την ενδιαφέρει να “κλειδώσει” ένα νόημα: θέλει οι ακροατές να διαβάσουν το τραγούδι με τα δικά τους φίλτρα, σαν καθρέφτη που επιστρέφει άλλο πρόσωπο σε κάθε βλέμμα.

Ως Myrkur, η Bruun έχει χτίσει μέσα από τέσσερα άλμπουμ, δύο EPs και ένα staged work ένα ιδιαίτερο σύμπαν όπου η σκανδιναβική folk, το black metal και τα κινηματογραφικά soundscapes δεν συνυπάρχουν απλώς, αλλά αλληλοφωτίζονται. Από τις συναισθηματικά φορτισμένες metal στιγμές των M (2015) και Mareridt (2017), μέχρι τα Folkesange (2020) και Spine (2023) – εκεί όπου πάτησε πάνω σε αρχαίες μπαλάντες, μυθολογία και κοινές αφηγήσεις – η Myrkur κινείται σταθερά ανάμεσα στο οικείο και το αδοκίμαστο: σκοτάδι/φως, ωμό/όμορφο.

Παράλληλα, έχει δουλέψει εκτενώς για κινηματογράφο, τηλεόραση και θέατρο: ως συνθέτρια στο Vikings: Valhalla του Netflix, αλλά και ως δημιουργός του soundtrack για το Ragnarok στο Royal Danish Theatre. Αυτή η κινηματογραφική, αφηγηματική διάσταση είναι εδώ και καιρό βασικό κομμάτι της γλώσσας της και, όπως σημειώνεται, είναι ακριβώς αυτό που τώρα μεταφέρει και στο Dansk Melodi Grand Prix. Η Myrkur θα ερμηνεύσει το single στο διαγωνισμό τραγουδιού Dansk Melodi Grand Prix στις 14 Φεβρουαρίου. Ο νικητής του διαγωνισμού θα εκπροσωπήσει τη Δανία στην Eurovision 2026.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

PUNCHING BAG

Oι PUNCHING BAG σημαδεύουν το 2026 με το "GUERILLA"

Oργή, αντοχή, gentrification και κοινότητα. Οι PUNCHING BAG ετοιμάζονται για περισσότερες...
Myrkur

Η Myrkur επιστρέφει με το "Touch My Love And Die" και σκοτεινή gothic αφήγηση

Νέο single, folk–black metal κινηματογραφικό σύμπαν και κάλεσμα για ελεύθερη ερμηνεία.
The Cure

Το "Boys Don’t Cry" των Cure έπιασε 1 δισ. streams ενώ έρχεται συλλεκτικό EP

Το πρώτο Cure track με 1 δισ. streams στο Spotify. Στις 21/4 έρχεται limited EP με ανέκδοτη εκδοχή του '86 στις...

Featured

PVA

PVA – No More Like This

Οι PVA επιστρέφουν με 12 νέα κομμάτια ηλεκτρονικής έντασης και μινιμαλιστικού spoken...
Lucinda Williams

Lucinda Williams revisited

Με αφορμή το νέο της album με τον τίτλο "World's Gone Wrong", ο Θανάσης Μήνας ανατρέχει στα έργα...
"Station to Station" David Bowie

Station to Station: 50 χρόνια στο τρένο του Thin White Duke

Πενήντα χρόνια μετά, το "Station to Station" ακούγεται σαν τρένο χωρίς στάσεις: σόουλ-καπνός,...

Best of Network