Το "Boys Don’t Cry" των Cure έπιασε 1 δισ. streams ενώ έρχεται συλλεκτικό EP

Το πρώτο Cure track με 1 δισ. streams στο Spotify. Στις 21/4 έρχεται limited EP με ανέκδοτη εκδοχή του '86 στις ψηφιακές πλατφόρμες.

The Cure
Avopolis Team

Οι The Cure έγραψαν άλλο ένα κεφάλαιο στο ψηφιακό τους αρχείο: το "Boys Don’t Cry" ξεπέρασε το 1 δισ. streams στο Spotify, το πρώτο κομμάτι από το back catalogue τους που πιάνει αυτό το ορόσημο.

Για να το γιορτάσουν, ανακοίνωσαν limited-edition EP με κεντρικό δέλεαρ τη θρυλική εκδοχή "Boys Don’t Cry (86 Mix)": το version που ο Robert Smith ξαναηχογράφησε/αναμόρφωσε το 1986 για το Standing On A Beach / Staring At The Sea – The Singles, αλλά δεν είχε κυκλοφορήσει ψηφιακά μέχρι σήμερα.

Το EP θα διατεθεί σε 12” βινύλιο (21 Απριλίου), αλλά και σε 7” βινύλιο, CD και digital (με τις σχετικές εκδόσεις να «απλώνουν» την κυκλοφορία). Στο tracklist περιλαμβάνονται remasters των B-sides “Plastic Passion”, “Pillbox Tales”, “Do The Hansa”, καθώς και το extended 12” mix του “Boys Don’t Cry”, όλα σε φρεσκαρισμένες εκδοχές.

 

 

