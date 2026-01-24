Η Jessie Ware ανάβει τη νέα της εποχή με το "I Could Get Used To This"

Η Jessie Ware επιστρέφει με νέο single, το κομψό "I Could Get Used To This", ανοίγοντας – όπως αφήνει να εννοηθεί το press release – την πόρτα σε μια «νέα εποχή» για την ίδια.

Σύμφωνα με το συνοδευτικό δελτίο τύπου, το κομμάτι είναι μια καταιγιστική, «cascading» στιγμή που κουβαλά το μεγαλείο της κλασικής pop diva, αντλώντας διακριτικές αναφορές από Grace Jones, Whitney Houston και Barbra Streisand. Παράλληλα, το επίσημο video, σε σκηνοθεσία Fa & Fon αντιμετωπίζει τη θεατρική σκηνή σαν καθαρό θέαμα: τελετουργία, γκλάμουρ και γυναικεία δύναμη σε πρώτο πλάνο.

Η ίδια η Ware περιγράφει το τραγούδι ως «πρόσκληση» στον κόσμο του επερχόμενου άλμπουμ της: «Ήθελα να στήσω το σκηνικό αυτού που προσπαθώ να ζωγραφίσω στον δίσκο· ρομαντισμός, αληθινή αγάπη, performance, γιορτή και απόλαυση (πάντα!) σε έναν κήπο γεμάτο θεούς και θεές». Σημειώνει επίσης πως το έγραψε μαζί με Miranda Cooper, Sophia Brenan και Jon Shave, τους οποίους αποκαλεί «θρύλους της βρετανικής pop».

Σε επόμενη δήλωσή της, η Ware προσθέτει πως θαύμαζε εδώ και χρόνια τη δουλειά της Miranda Cooper και πως χαίρεται ιδιαίτερα που συνεργάστηκαν, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι εδώ έκανε την πρώτη της "key change" (όπως λέει η ίδια), ενώ προαναγγέλλει και συνέχεια από τη συνεργασία της με Jon Shave και Barney Lister, ανάμεσα σε «άλλους φανταστικούς συνεργάτες» του project.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το επόμενο άλμπουμ, το "I Could Get Used To This" λειτουργεί ήδη ως εναρκτήρια δήλωση. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναρτημένες ημερομηνίες περιοδείας, ενώ η Jessie Ware δεν έχει εμφανιστεί live από το 2024, αλλά το νέο single μοιάζει να υπονοεί ότι αυτή η σιωπή δεν θα κρατήσει για πολύ.