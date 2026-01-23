Το single της ημέρας: James Blake – Death of Love

Δύο χρόνια μετά το διαζύγιό του με τη Republic Records, ο James Blake περνάει σε πλήρη ανεξαρτησία και ανακοινώνει το Trying Times, το πρώτο independent studio άλμπουμ της καριέρας του. Ο δίσκος κυκλοφορεί στις 13 Μαρτίου μέσω της Good Boy Records.

Πρώτο δείγμα είναι το "Death of Love", ένα κομμάτι που τον βρίσκει να συνεργάζεται με τη London Welsh Male Voice Choir και είναι διαθέσιμο από τώρα.

Το Trying Times θα περιλαμβάνει 12 tracks και συμμετοχές από τον Βρετανό ράπερ Dave και την τραγουδίστρια από το Λος Άντζελες Monica Martin. Ο Blake είχε προϊδεάσει τους fans πριν από τρεις ημέρες, μέσω του site tryingtimes.info, ενώ σε σχετική ανακοίνωση περιγράφει το άλμπουμ ως σχόλιο πάνω στην αμείλικτη ένταση της σύγχρονης ζωής.