Οι Lime Garden ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Maybe Not Tonight" και μοιράζονται το lead single "23"

Οι Lime Garden επιστρέφουν με το "Maybe Not Tonight" και προλογίζουν τον δίσκο με το "23", ένα Happy Mondays–inspired ξέσπασμα.

Lime Garden
Avopolis Team

Οι Lime Garden ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Maybe Not Tonight, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου 2026 μέσω της So Young Records. Εν όψει του LP, το συγκρότημα έδωσε ήδη το πρώτο δείγμα, το lead single "23".

Η Chloe Howard εξηγεί πως η ιδέα του "23" γεννήθηκε από ένα όνειρο, όπου μιλούσε με τον νεότερο εαυτό της: σε εκείνη τη σκηνή, όπως λέει, «την έκραζε» ουσιαστικά για την προσωπικότητά της και για την έλλειψη επιτυχίας. Το ίδιο το τραγούδι πήρε μορφή ένα βροχερό απόγευμα του Γενάρη, όταν ένα jam με έμπνευση από τους Happy Mondays άνοιξε τον δρόμο για την κεντρική μπασογραμμή.

Το Maybe Not Tonight γράφτηκε στον απόηχο μιας περιόδου έντονης προσωπικής αναστάτωσης, την οποία οι Lime Garden περιγράφουν ως ένα συλλογικό «μαζικό breakup». Μέσα στα δέκα κομμάτια του άλμπουμ, το συγκρότημα καταπιάνεται με πένθος, ποτό, body image και αυτοεκτίμηση, την ώρα που «γέρνει» συνειδητά προς έναν κοινό, αυτοσαρκαστικό ηδονισμό. Όπως σημειώνουν, η αρχική αβεβαιότητα λειτούργησε σαν καύσιμο, δημιουργώντας μια αίσθηση επείγοντος που διατρέχει όλο τον δίσκο.

Την παραγωγή υπογράφει ο Charlie Andrew (γνωστός από τη δουλειά του με Wolf Alice και alt-J), με επιπλέον παραγωγική συνεισφορά από την ντράμερ Annabel Whittle. Ως προς τις επιρροές, το άλμπουμ «ακουμπά» σε ονόματα όπως οι Bon Iver, A.G. Cook, Danny L Harle και Jim-E Stack, ενώ αντλεί έμπνευση από ένα ευρύτερο φάσμα που περιλαμβάνει Scissor Sisters, Magdalena Bay, The Breeders, St. Vincent, Lily Allen, The Stone Roses και New Order.

 

