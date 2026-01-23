Οι Arctic Monkeys επιστρέφουν με το "Opening Night" για τη War Child και τη συλλογή "Help"

Οι Arctic Monkeys επέστρεψαν με το πρώτο τους single εδώ και τέσσερα χρόνια, το "Opening Night", για καλό σκοπό: το κομμάτι κυκλοφορεί υπέρ της War Child και αποτελεί μέρος της νέας φιλανθρωπικής συλλογής Help (2), που αναμένεται να βγει στις 6 Μαρτίου 2026. Η συμμετοχή τους επιβεβαιώθηκε επίσημα στις 20 Ιανουαρίου, μετά από εβδομάδες teasing από το συγκρότημα και τον οργανισμό.

Η ιστορία έχει και το δικό της «κύκλο που κλείνει»: το 1995 μια σειρά από μεγάλα ονόματα είχε συγκεντρωθεί στα Abbey Road Studios για να ηχογραφήσει την πρώτη συλλογή Help υπέρ της War Child. Τριάντα χρόνια μετά, μια νέα φουρνιά καλλιτεχνών κατεβαίνει στο ίδιο στούντιο για να ξαναγράψει, έστω για λίγο, την έννοια της μουσικής κοινότητας ως συλλογικής πράξης.

Το project επιβλέπει ως executive producer ο James Ford και, σύμφωνα με το press release, η συλλογή ηχογραφήθηκε κατά κύριο λόγο μέσα σε μία εβδομάδα στα Abbey Road, τον Νοέμβριο του 2025.

Στη λίστα συμμετοχών του Help (2) βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Anna Calvi, Arlo Parks, Arooj Aftab, Bat For Lashes, Beabadoobee, Beck, Beth Gibbons, Big Thief, Black Country, New Road, Damon Albarn, Depeche Mode, English Teacher, Ezra Collective, Foals, Fontaines D.C., Graham Coxon, Greentea Peng, Grian Chatten, Kae Tempest, King Krule, Nilüfer Yanya, Olivia Rodrigo, Pulp, Sampha, The Last Dinner Party, Wet Leg, Young Fathers (και φυσικά οι ίδιοι οι Arctic Monkeys).

Ανάμεσα στα κομμάτια που ξεχωρίζουν από νωρίς, το "Flags" φέρνει τον Damon Albarn μαζί με τον Grian Chatten (Fontaines D.C.) και την Kae Tempest, με συμμετοχή και του Johnny Marr. Ο Graham Coxon συνεργάζεται με τους English Teacher στο "Parasite", ενώ συνεισφέρει και στη διασκευή της Olivia Rodrigo στο "The Book of Love" του Peter Gabriel. Οι Fontaines D.C. από την πλευρά τους διασκευάζουν το κλασικό "Black Boys on Mopeds" της Sinéad O’Connor.

Σε δήλωσή τους, οι Arctic Monkeys σημείωσαν πως όταν ο James Ford τους κάλεσε να συμμετάσχουν, «έπιασαν δουλειά πάνω σε μια ιδέα τραγουδιού» και συγκεντρώθηκαν στα Abbey Road για να την ηχογραφήσουν, εκφράζοντας την υπερηφάνειά τους που στηρίζουν το έργο της War Child και την ελπίδα ότι ο δίσκος θα κάνει «μια θετική διαφορά» για παιδιά που επηρεάζονται από τον πόλεμο. Ο Ford πρόσθεσε ότι ένιωσε ιδιαίτερη τιμή που του ζητήθηκε να αναλάβει το Help (2), τονίζοντας πως, με βάση το σημερινό ειδησεογραφικό φόντο, το να κινητοποιηθεί η μουσική κοινότητα για κάτι «αναμφίβολα θετικό» έμοιαζε αυτονόητο. Όπως λέει, η ίδια η εμπειρία της δημιουργίας ήταν «πολύ δυνατή» και, προσωπικά, «σχεδόν επιβεβαιωτική για τη ζωή», μέσα σε μια δύσκολη χρονιά.

Στο δημιουργικό κομμάτι, ρόλο creative director είχε ο Jonathan Glazer (οσκαρικός σκηνοθέτης του The Zone of Interest), επιβλέποντας το art και τη συνολική δημιουργική κατεύθυνση. Από την πλευρά της War Child UK, ο επικεφαλής μουσικής Rich Clarke περιέγραψε το Help (2) ως «κάτι παραπάνω από άλμπουμ» και ως παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν η μουσική βιομηχανία ενώνεται γύρω από έναν κοινό σκοπό, με την ελπίδα ότι θα συγκεντρωθούν όχι μόνο κρίσιμα έσοδα αλλά και μεγαλύτερη επίγνωση για την ανάγκη να μετατρέπεται η συμπόνια σε πράξη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το "Opening Night" είναι το πρώτο νέο υλικό των Arctic Monkeys μετά το The Car (2022), ωστόσο προς το παρόν όλα δείχνουν πως πρόκειται για μεμονωμένη κυκλοφορία, όχι απαραίτητα για προοίμιο ενός νέου κεφαλαίου.