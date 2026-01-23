Οι Savages γιορτάζουν τα 10 χρόνια του "Adore Life" με δύο ανέκδοτες ηχογραφήσεις και διασκευή στο "Paranoid"

Οι Savages μοιράστηκαν δύο ηχογραφήσεις που μέχρι τώρα έμεναν στο συρτάρι, ανάμεσά τους και μια διασκευή στο κλασικό "Paranoid" των Black Sabbath. Μαζί με το cover κυκλοφόρησε και το "Prayer", ενώ και τα δύο κομμάτια ηχογραφήθηκαν την περίοδο γύρω από το δεύτερο άλμπουμ τους, Adore Life (2016).

Η κίνηση αυτή έρχεται με αφορμή τα δέκα χρόνια του Adore Life, που «κλείνει» δεκαετία στις 25 Ιανουαρίου, με το συγκρότημα να αντιμετωπίζει τις δύο ηχογραφήσεις σαν ένα μικρό, καθαρό δώρο προς το κοινό.

Σε κοινή τους δήλωση, οι Savages ανέφεραν πως, γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του δίσκου, μοιράζονται «δύο ανέκδοτα τραγούδια που δεν μπήκαν ποτέ στα άλμπουμ», τονίζοντας ότι τα άφησαν ακριβώς όπως ήταν: χωρίς νέες λήψεις, χωρίς remix, ώστε αυτό που ακούμε να είναι «ακριβώς ο τρόπος που ηχογραφήθηκαν την πρώτη φορά». Και συμπλήρωσαν ότι για τις ίδιες μοιάζουν με «στιγμιότυπα μιας συγκεκριμένης στιγμής», χωρίς να θέλουν να βουλιάξουν στη νοσταλγία — περισσότερο σαν μια φρέσκια ματιά στο συγκρότημα ή, έστω, «μια ήπια υπενθύμιση της μαγείας του». «Απολαύστε τη μουσική και το βίντεο. Είναι το δώρο μας σε εσάς», καταλήγουν.

Την ίδια ώρα, ο ιδρυτής της Matador Records, Chris Lombardi, θυμήθηκε με ιδιαίτερη θέρμη την περίοδο γύρω από το Adore Life, λέγοντας πως όταν οι Savages παρέδωσαν το artwork του δίσκου «είχαν αποτυπώσει πλήρως το συναίσθημα της μουσικής που κρυβόταν μέσα». Και πρόσθεσε μια φράση που κουμπώνει σαν γροθιά στο στομάχι: ένα «τεράστιο, γροθιαίο άλμπουμ», σπλαχνικό και τεντωμένο, όπως και τα «εμπρηστικά» live τους, που υπενθυμίζει πως οι Savages ήταν «το αληθινό πράγμα».

Μετά την παγκόσμια περιοδεία που ακολούθησε την κυκλοφορία του Adore Life, οι Savages μπήκαν σε μια αόριστης διάρκειας παύση, η οποία παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα. Η Jehnny Beth, στο μεταξύ, έχει χτίσει μια εντυπωσιακή σόλο διαδρομή: πιο πρόσφατα κυκλοφόρησε το You Heartbreaker, You (2025). Με λίγα λόγια: οι Savages εμφανίζονται ξανά όχι για να υποσχεθούν επιστροφή, αλλά για να αφήσουν δύο κομμάτια σαν χρονοκάψουλες να μιλήσουν μόνα τους, σαν να ανοίγεις ένα παλιό κουτί, να βρίσκεις μέσα μια σπίθα, και να θυμάσαι γιατί κάποτε σε έκαψε.