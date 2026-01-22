Οι Exodus επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Goliath"

Οι Exodus ανακοίνωσαν το 12ο στούντιο άλμπουμ τους, Goliath, που κυκλοφορεί στις 20 Μαρτίου από τη Napalm Records, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο τους στη συγκεκριμένη εταιρεία και τον πρώτο δίσκο με τον τραγουδιστή Rob Dukes μετά το 2010. Το συγκρότημα έδωσε επίσης στη δημοσιότητα το εναρκτήριο κομμάτι και lead single, "3111".

Ξεκινώντας με εκείνες τις χαρακτηριστικές, dissonant νότες που ο κιθαρίστας Gary Holt συνηθίζει να παίζει στους Slayer, το τραγούδι τελικά εκρήγνυται σε μια καταιγιστική thrash επίθεση, με τον Dukes σε απολαυστικά ανεξέλεγκτη ερμηνεία, την πρώτη του επίσημα κυκλοφορημένη ηχογράφηση από τη στιγμή που επέστρεψε στο συγκρότημα.

«Αποφασίσαμε να πάμε δυνατά με το πρώτο single, το "3111"», ανέφερε η μπάντα σε δελτίο Τύπου. «Το τραγούδι μιλά για τις ναρκο-δολοφονίες στη Χουάρες, και το "3111" είναι ο εκτιμώμενος αριθμός φόνων μόνο για το 2010».

Μάλιστα, το single επρόκειτο να συνοδευτεί από music video, όμως (όπως φαίνεται) κρίθηκε «υπερβολικά βίαιο» και απορρίφθηκε από το YouTube. «Θα κυκλοφορήσει ολόκληρο σε μεταγενέστερο χρόνο και τόπο».

Για το υπόλοιπο Goliath, τα μέλη της μπάντας ανέφεραν πως ο Dukes έδωσε «την ερμηνεία της ζωής του» στα φωνητικά. Το άλμπουμ είναι self-produced από τους Exodus και το mixing/mastering ανέλαβε ο Mark Lewis (Whitechapel, Nile, Undeath).

«Είμαστε ενθουσιασμένοι γι’ αυτόν τον δίσκο; Αυτό είναι λίγο», σχολίασε η μπάντα στο δελτίο Τύπου. «Δώσαμε ό,τι είχαμε σε αυτόν τον δίσκο (και είναι κατά 80% ολοκληρωμένο και το follow-up, αλλά αυτήν τη συζήτηση θα την κρατήσουμε για άλλη μέρα!) και είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία είμαστε πιο περήφανοι. Ακραία συνεργατικό, ο πιο “μπαντίστικος” δίσκος που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, με τέσσερα κομμάτια γραμμένα από τον Lee, στίχους από τους Gary, Rob, Lee και Tom, και απλώς… killer από κάθε άποψη. Η ώρα να αφήσουμε το τέρας ελεύθερο πλησιάζει! Bow Down!»