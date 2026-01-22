Chuck D και John Densmore φτιάχνουν τους doPE

Ο Chuck D των Public Enemy και ο John Densmore των The Doors ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο project με το όνομα doPE. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, no country for old men, θα κυκλοφορήσει στις 18 Απριλίου, ενώ το single "every tick tick tick" έχει ήδη ανακηρυχθεί Record Store Day Song of the Year ενόψει της κυκλοφορίας.

Ο ράπερ και ο ντράμερ ήρθαν κοντά για πρώτη φορά μετά από μια συνάντηση σε panel του Record Store Day το 2014. Έναν χρόνο αργότερα, ο Chuck έστειλε email στον Densmore γράφοντας: «Εσύ έχεις τα beats, εγώ έχω τις ρίμες, πάμε να φτιάξουμε doPE».

Το όνομα doPE (να μην συγχέεται με το industrial-metal συγκρότημα Dope) συνδυάζει τα δύο πρώτα γράμματα του "Doors" με τα αρχικά των "Public Enemy".

«Το beat του John Densmore δεν είναι απλώς ρυθμός, είναι ιστορία που μιλάει», δήλωσε ο Chuck D σε δελτίο Τύπου. «Για δεκαετίες "ντύνει" τις στιγμές της κουλτούρας μας, και αυτή η σοφία ακούγεται αλλιώς όταν συναντά το τώρα. Αυτή η συνεργασία έχει να κάνει με το να κλειδώνουμε τις γενιές μεταξύ τους και να σπρώχνουμε τον ήχο μπροστά».

Ο Densmore πρόσθεσε: «Ήταν τιμή μου να δουλέψω με τον Chuck D σε αυτό το project. Αυτός έχει τις ρίμες κι εγώ έχω τα beats… και φτιάξαμε doPE!».

Για την επιλογή του "every tick tick tick" ως Record Store Day Song of the Year, ο συνιδρυτής του RSD, Michael Kurtz, δήλωσε: «Για μένα, το "every tick tick tick" αποτυπώνει εκείνη τη στιγμή, αλλά και τους καιρούς που ζούμε. Και οι δύο έχουν μεγάλη ιστορία με τα δισκοπωλεία και με το Record Store Day, ο Chuck υπήρξε RSD Ambassador και το έχει γιορτάσει περνώντας τη μέρα σε διάφορα καταστήματα σε όλη τη χώρα. Οι Doors έχουν κυκλοφορήσει περισσότερους τίτλους για τα events του Record Store Day από οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα».

Προς το παρόν, δεν έχει κυκλοφορήσει μουσική. Οι fans μπορούν να τσεκάρουν το αγαπημένο τους ηλεκτρονικό δισκοπωλείο στις 18 Απριλίου (Record Store Day) για να προμηθευτούν το άλμπουμ των doPE σε limited-edition transparent βινύλιο.