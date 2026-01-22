Ένα άλμπουμ των Eagles γίνεται το πρώτο στην ιστορία που ξεπερνά ένα τεράστιο ορόσημο

Η Recording Industry Association of America (RIAA) επιβεβαίωσε τα στοιχεία που καθιστούν επίσημα τον δίσκο αυτόν το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, το συγκρότημα κρατά και το ρεκόρ για το τρίτο πιο εμπορικό άλμπουμ στις ΗΠΑ: το εμβληματικό Hotel California (1976) είναι πλέον 28 φορές πλατινένιο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Thriller του Michael Jackson.

Το Their Greatest Hits 1971–1975 κυκλοφόρησε στις 17 Φεβρουαρίου 1976. Για να γιορτάσουν τη νέα πιστοποίηση της RIAA, οι Eagles κυκλοφόρησαν μια κρυστάλλινη, συλλεκτική έκδοση βινυλίου 180 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με το The Independent, το ιδρυτικό μέλος, ντράμερ και τραγουδιστής Don Henley δήλωσε για τη νέα αυτή κυκλοφορία: «Σε μια εποχή, σε μια κουλτούρα, όπου όλα μοιάζουν να γίνονται όλο και πιο εφήμερα μέρα με τη μέρα, είναι πραγματικά ικανοποιητικό που υπήρξαμε μέρος σε κάτι που αντέχει, ακόμη και για πενήντα χρόνια. Είμαστε έκπληκτοι και ευγνώμονες».

Στις 23 Ιανουαρίου, το συγκρότημα θα ξεκινήσει 12 τελευταίες εμφανίσεις στο εμβληματικό Las Vegas Sphere, οι οποίες θα θέσουν νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια residency στο υπερσύγχρονο venue. Η σειρά εμφανίσεων με τίτλο "Eagles – Live In Concert At Sphere" ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 και έχει ήδη διασκεδάσει πάνω από 700.000 fans σε 44 συναυλίες.

Οι Eagles, που εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame το 1998 και τιμήθηκαν από το Kennedy Center το 2016, θα έχουν ολοκληρώσει συνολικά 56 εμφανίσεις στο Sphere, στο πλαίσιο της παρατεταμένης αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους.

Προηγουμένως είχαν δηλώσει για την απόφαση να αποσυρθούν: «Οι Eagles είχαν μια θαυμαστή οδύσσεια 52 ετών, παίζοντας για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο· κρατώντας τη μουσική ζωντανή απέναντι σε τραγικές απώλειες, αναταράξεις και πισωγυρίσματα κάθε είδους».

Και συνεχίζοντας την ανασκόπηση της πορείας τους, πρόσθεσαν: «Τα εύσημα και οι ευχαριστίες ανήκουν στη μακροχρόνια ομάδα management μας, στο αφοσιωμένο road crew μας και στους εξαιρετικούς μουσικούς που μας στήριξαν, προσφέροντας έμπειρη και σταθερή υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουμε πόσο τυχεροί είμαστε και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Η διαδρομή μας κράτησε πολύ περισσότερο απ’ όσο θα φανταζόταν ποτέ οποιοσδήποτε από εμάς. Αλλά όλα έχουν τον χρόνο τους, και ήρθε η στιγμή να κλείσουμε τον κύκλο».

Τέλος, ο Vince Gill, μέλος της μπάντας που εντάχθηκε στους Eagles το 2017 μετά τον θάνατο του ιδρυτικού μέλους Glenn Frey, τιμήθηκε με το βραβείο "Willie Nelson Lifetime Achievement Award" στα περσινά Country Music Association Awards, στις 19 Νοεμβρίου στο Νάσβιλ.