Beach Boys: Το «χαμένο» πειραματικό άλμπουμ "Adult/Child" κυκλοφορεί μετά από σχεδόν 50 χρόνια

Οι Beach Boys ετοιμάζονται επιτέλους να κυκλοφορήσουν το «χαμένο» πειραματικό τους άλμπουμ "Adult/Child", σχεδόν 50 χρόνια μετά την ηχογράφησή του.

Beach Boys
Το θρυλικό αμερικανικό συγκρότημα ολοκλήρωσε τον δίσκο το 1977, ως συνέχεια του cult κλασικού LP της ίδιας χρονιάς, The Beach Boys Love You. Ωστόσο, το Adult/Child δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα. Αντί γι’ αυτό, οι Beach Boys προχώρησαν στο M.I.U. Album του 1978, έναν δίσκο με πιο easy-listening χαρακτήρα.

Όπως σημειώνει το Stereogum, το 1976 ο Brian Wilson επέστρεψε στο touring line-up των Beach Boys μετά από μακρά απουσία, ενώ ανέλαβε ξανά και τον ρόλο του βασικού «ηχητικού εγκέφαλου» του γκρουπ ως τραγουδοποιός και παραγωγός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Adult/Child «μπήκε στο ράφι» επειδή η δισκογραφική και ορισμένοι από τους υπόλοιπους Beach Boys δεν πίστεψαν πλήρως στο πρότζεκτ, λόγω της αισθητικής του στροφής. Παρ’ όλα αυτά, ο δίσκος έχει κυκλοφορήσει κατά καιρούς σε bootleg εκδόσεις μέσα στις δεκαετίες.

Τώρα, οι fans θα μπορούν να αποκτήσουν τις ηχογραφήσεις (sessions) του Adult/Child ως μέρος ενός «εκτεταμένου» νέου boxset με τίτλο We Gotta Groove: The Brother Studio Years. «Η συλλογή βασίζεται στην επιστροφή του Brian Wilson στα πρότζεκτ του συγκροτήματος και περιλαμβάνει μια νέα remastered εκδοχή του The Beach Boys Love You, καθώς και βασικά κομμάτια από τα sessions των 15 Big Ones, του Love You και τα ανέκδοτα sessions του Adult/Child που παρήγαγε ο Brian Wilson», αναφέρει η ανακοίνωση. «Το πακέτο ρίχνει φως επίσης σε studio outtakes, demos και εναλλακτικά mixes».

Το We Gotta Groove… έχει στο τιμόνι της συμπαραγωγής τον mixing engineer James Sáez και τον ιστορικό των Beach Boys Howie Edelson. Ο αρχειονόμος του συγκροτήματος Alan Boyd είχε τον ρόλο του artistic director στην κυκλοφορία.

Το boxset αποτελείται από τρεις CD και τρεις LP, περιλαμβάνοντας 35 ανέκδοτα τραγούδια και 22 νέα mixes. Τα liner notes υπογράφει ο Edelson, με αρχειακά αποσπάσματα από συνεντεύξεις των ίδιων των Beach Boys.

 

