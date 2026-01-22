Οι New Pornographers ανακοινώνουν το άλμπουμ "The Former Site Of"

Οι New Pornographers ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο The Former Site Of, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου μέσω της Merge Records, ως συνέχεια του Continue as a Guest. Παράλληλα, έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο single "Votive", συνοδευόμενο από animated video σε σκηνοθεσία Michael Arthur.

Στο line-up του δίσκου συμμετέχουν οι A.C. Newman, Kathryn Calder, Neko Case, John Collins και Todd Fancey. Στα τύμπανα προστίθεται ο Charley Drayton, παίρνοντας τη θέση του πρώην drummer Joe Seiders, ενώ στην περιοδεία του συγκροτήματος τον Απρίλιο πίσω από το drum kit θα βρίσκεται ο Josh Wells.

Ο A.C. Newman, στο press release, εξηγεί πως ο χρόνος που πέρασε στο στούντιό του άλλαξε τον τρόπο που δουλεύει τα τραγούδια πριν τα φέρει στο συγκρότημα: πλέον προτιμά να στήνει πρώτα «τον σκελετό» και το βασικό συναίσθημα του κομματιού με όσο το δυνατόν λιγότερα στοιχεία και μετά να το εξελίσσουν όλοι μαζί στην πρόβα και στο στούντιο.