Πληροφορίες

Οι New Pornographers ανακοινώνουν το άλμπουμ "The Former Site Of"

Ακούστε το νέο single "Votive" με animated video του Michael Arthur.

New Pornographers
Avopolis Team

Οι New Pornographers ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο The Former Site Of, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου μέσω της Merge Records, ως συνέχεια του Continue as a Guest. Παράλληλα, έδωσαν στη δημοσιότητα το νέο single "Votive", συνοδευόμενο από animated video σε σκηνοθεσία Michael Arthur.

Στο line-up του δίσκου συμμετέχουν οι A.C. Newman, Kathryn Calder, Neko Case, John Collins και Todd Fancey. Στα τύμπανα προστίθεται ο Charley Drayton, παίρνοντας τη θέση του πρώην drummer Joe Seiders, ενώ στην περιοδεία του συγκροτήματος τον Απρίλιο πίσω από το drum kit θα βρίσκεται ο Josh Wells.

Ο A.C. Newman, στο press release, εξηγεί πως ο χρόνος που πέρασε στο στούντιό του άλλαξε τον τρόπο που δουλεύει τα τραγούδια πριν τα φέρει στο συγκρότημα: πλέον προτιμά να στήνει πρώτα «τον σκελετό» και το βασικό συναίσθημα του κομματιού με όσο το δυνατόν λιγότερα στοιχεία και μετά να το εξελίσσουν όλοι μαζί στην πρόβα και στο στούντιο.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Exodus

Οι Exodus επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Goliath"

Οι thrash θρύλοι του Bay Area ανακοινώνουν το 12ο άλμπουμ τους "Goliath", τον πρώτο δίσκο με τον...
Chuck D και John Densmore

Chuck D και John Densmore φτιάχνουν τους doPE

Ο Chuck D των Public Enemy και ο John Densmore των The Doors ενώνουν γενιές στο νέο project doPE:...
Eagles

Ένα άλμπουμ των Eagles γίνεται το πρώτο στην ιστορία που ξεπερνά ένα τεράστιο ορόσημο

Οι Eagles έσπασαν επίσημα νέο ρεκόρ, καθώς η συλλογή τους του 1976, "Their Greatest Hits...

Featured

The James Hunter Six – Off The Fence

Αγέραστο και συνεπές r&b από το αιώνιο κρυφό μυστικό της βρετανικής σκηνής.
YEAH!

YEAH! – Dust Comes Up EP

Οι YEAH! επιστρέφουν με το νέο EP "Dust Comes Up", ένα σετ 5 εξαιρετικών κομματιών που ισορροπεί...
Wolfman Jack

Wolfman Jack: Rock 'n' roll radio

Η απίθανη ιστορία του πιο καλτ Αμερικανού ραδιοφωνικού DJ, που γεννήθηκε σαν σήμερα (21...

Best of Network