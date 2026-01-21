Οι Snail Mail ανακοινώνουν το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 5 χρόνια, με τίτλο "Ricochet"

Το Ricochet θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου 2026 και θα αποτελέσει το τρίτο άλμπουμ των Snail Mail, του indie rock project της Αμερικανίδας Lindsay Jordan. Ο δίσκος έρχεται μετά το Valentine (Νοέμβριος 2021), που είχε μπει στο Top 40 του UK Album Chart.

Σύμφωνα με το press release, το νέο άλμπουμ έχει πιο σκοτεινή χροιά από ό,τι έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα από τους Snail Mail, με μια «πιο βαθιά εμμονή» σε θέματα όπως ο χρόνος, η θνητότητα και «ο ήσυχος τρόμος να βλέπεις όσα αγαπάς να γλιστρούν μακριά».

Από τα 11 κομμάτια του Ricochet, η Jordan παρουσίασε ως πρώτο δείγμα το "Dead End", ένα τραγούδι που κοιτάζει πίσω στην εφηβεία των προαστίων και στην επιθυμία να σπάσεις τον κλοιό και να ξεφύγεις. Για τη διαδικασία γραφής, εξήγησε ότι για πρώτη φορά έγραψε πρώτα όλα τα instrumentals και τις φωνητικές μελωδίες σε πιάνο ή κιθάρα και μετά “γέμισε” τους στίχους μονομιάς, μέσα σε έναν χρόνο.

Μιλώντας για το video του "Dead End", αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα έγιναν σε τυχαία σημεία της αγροτικής Βόρειας Καρολίνας, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 4 το πρωί, σε «μια από τις πιο κρύες νύχτες» της ζωής της — με στόχο να περάσουν απαρατήρητοι με τα πυροτεχνήματα, μέχρι που κάποιος κάλεσε… την αστυνομία.

Οι Snail Mail επιστρέφουν στο Λονδίνο για εμφάνιση στο Electric Ballroom στις 26 Ιουνίου, ενώ νωρίτερα θα ξεκινήσουν μεγάλη βορειοαμερικανική περιοδεία την άνοιξη: αρχή στις 10 Απριλίου από το Turner Hall στο Milwaukee και φινάλε στις 8 Μαΐου στο Moore Theatre στο Seattle.