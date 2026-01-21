Ο Rob Halford μοιράζεται το σκληρό κόστος της απόκρυψης της σεξουαλικότητάς του

Ο Rob Halford των Judas Priest μίλησε με σπάνια ειλικρίνεια για το πώς η μάχη του με τον εθισμό συνδέθηκε άμεσα με την ψυχική πίεση του να κρύβει τη σεξουαλικότητά του στα χρόνια της μεγάλης δόξας του συγκροτήματος, σε συνέντευξή του στο MOJO.

Όπως παραδέχτηκε, μπορεί να είχε «φήμη» και «αποθέωση», αλλά μέσα του ζούσε σε μια «νοητική φυλακή», μέχρι που η εξάρτηση άρχισε να τον μπλοκάρει ακόμη και δημιουργικά: δεν μπορούσε να τραγουδήσει στο στούντιο χωρίς αλκοόλ, μέχρι να καταλάβει ότι το ποτό δεν "σβήνει" την ταυτότητα, απλώς σβήνει "εσένα".

Παράλληλα, ο Halford αποκάλυψε και τους περιορισμούς που ένιωθε ότι του επέβαλλαν τότε δισκογραφική και management στην προσωπική του ζωή, με το φόβο ότι η δημόσια εικόνα του θα κατέρρεε «σαν τραπουλόχαρτο» αν μαθευτεί η ομοφυλοφιλία του.

Η πορεία προς την ανάρρωση ξεκίνησε μέσα σε εκείνη τη θυελλώδη περίοδο και έγινε κομμάτι-κλειδί της ιστορίας του. Ο Halford έχει μιλήσει επανειλημμένα για το πρώτο του “καθαρό” live με τους Judas Priest, στο Tingley Coliseum στο Αλμπουκέρκι τον Μάιο του 1986, περιγράφοντας τον φόβο αλλά και την καθαρότητα με την οποία ένιωσε για πρώτη φορά τη μουσική "χωρίς θόρυβο" γύρω της.

Πρόσφατα, ο "Metal God" γιόρτασε και ένα τεράστιο ορόσημο, κλείνοντας 40 χρόνια νηφαλιότητας τον Ιανουάριο του 2026, μιλώντας με ευγνωμοσύνη για τη διαδρομή του και τονίζοντας πως η νηφαλιότητα του έφερε διαύγεια και του επέτρεψε να απολαμβάνει πραγματικά την εμπειρία της σκηνής.

Σε μια σκηνή που για δεκαετίες φορούσε τη "σκληράδα" σαν πανοπλία, η δική του σταθερή, ανθρώπινη επιμονή, στην αλήθεια, στη νηφαλιότητα, στην ταυτότητα, παραμένει ένα από τα πιο δυνατά μηνύματα που έχει βγάλει ποτέ το heavy metal.