Nέο άλμπουμ για την Courtney Barnett και single με την Waxahatchee

Η Courtney Barnett ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες του νέου της άλμπουμ Creature of Habit, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου μέσω της Fiction Records.

Η Αυστραλή τραγουδοποιός είχε προϊδεάσει για τον δίσκο από τον Οκτώβριο, όταν επέστρεψε με το single "Stay In Your Lane", και τώρα συνεχίζει με το ολοκαίνουργιο "Site Unseen", μια συνεργασία με τη Waxahatchee.

Το Creature of Habit καταγράφει μια έντονη, μεταβατική περίοδο στη ζωή της Barnett: την αποχώρησή της από τη Μελβούρνη για το Λος Άντζελες, μετά τη δύσκολη απόφαση να κλείσει τη Milk! Records το 2023. Η Barnett είχε συνιδρύσει τη Milk! το 2012 μαζί με την Jen Cloher, και το label υπέγραψε πάνω από 60 κυκλοφορίες μέσα σε αυτά τα χρόνια.

Στο "Site Unseen", η Barnett τραγουδά για τη μετακόμιση «στην άλλη άκρη του κόσμου», αφήνοντας πίσω όσα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί, με στίχους όπως «Letting go of everything that might have been…» και «Let’s figure out the rest another day».

Σε δήλωσή της, η Barnett αποκάλυψε ότι το τραγούδι πέρασε από μακρά διαδικασία μέχρι να “κλειδώσει”: προσπάθησε τρεις φορές μέσα σε δύο χρόνια να το ηχογραφήσει, αλλά κάθε φορά είτε δεν ήταν έτοιμο είτε δεν ακουγόταν σωστό, οπότε έπρεπε να ξεκινήσουν από την αρχή. Η τελική εκδοχή ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια της Katie Crutchfield (Waxahatchee), την οποία κάλεσε να τραγουδήσει το ψηλό harmony που άκουγε στο μυαλό της, δηλώνοντας πόσο τιμή της ήταν να τη έχει στο κομμάτι.

Με αφορμή το νέο άλμπουμ, η Barnett ετοιμάζει βορειοαμερικανική περιοδεία που ξεκινά την 1η Μαΐου από το Austin και περνά από πόλεις όπως Dallas, Nashville, Houston, Brooklyn, Washington, Philadelphia, Toronto, Boston, Seattle, Portland, Cleveland, Pittsburgh, San Francisco και Denver. Το tour κλείνει με μεγάλη εμφάνιση στο Hollywood Palladium στο Λος Άντζελες στις 29 Αυγούστου. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες για Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο, αν και στο πρόγραμμα της υπάρχει ένα αξιοσημείωτο κενό μέσα σε Ιούνιο και Ιούλιο.