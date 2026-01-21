Oι Arctic Monkeys κυκλοφορούν αύριο (22/1) νέο single για τη War Child

Οι Arctic Monkeys ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν νέο single αυτή την εβδομάδα, σε συνεργασία με τη War Child Records, με στόχο την ενίσχυση του έργου της φιλανθρωπικής οργάνωσης για παιδιά που ζουν μέσα στον πόλεμο.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώθηκε από τη War Child και συνοδεύτηκε από ένα σύντομο teaser video στα social, όπου βλέπουμε ένα αγόρι να τρέχει μέσα στη θάλασσα, ενώ στο background ακούγεται ένα μικρό, υπαινικτικό απόσπασμα από το επερχόμενο track.

Το single (που προς το παρόν δεν έχει επίσημο τίτλo) θα κυκλοφορήσει αύριο στις 22 Ιανουαρίου, στις 15:00 GMT, με τη War Child Records να υπόσχεται πως την ίδια στιγμή θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για το «επερχόμενο project» που στηρίζει παιδιά σε εμπόλεμες συνθήκες.

Πρόκειται για το πρώτο νέο υλικό των Arctic Monkeys μετά το έβδομο άλμπουμ τους, The Car (2022).

Η είδηση έρχεται έπειτα από εβδομάδες teasing: αρχικά, στις αρχές του μήνα, οι Arctic Monkeys άρχισαν να ακολουθούν στο Instagram τη War Child Records (το μοναδικό account που ακολουθούν), ενώ στις 9 Ιανουαρίου μοιράστηκαν στα Stories ανάρτηση της War Child που ανέφερε ότι «μια ομάδα καλλιτεχνών δουλεύει πάνω σε κάτι σημαντικό» για την οργάνωση.

Παράλληλα, στο παρασκήνιο συζητιέται και η πιθανότητα ενός ευρύτερου compilation project υπό την επίβλεψη του longtime παραγωγού τους James Ford, κάτι που είχε αφήσει να εννοηθεί ο μάνατζερ του συγκροτήματος Ian McAndrew στα Music Week Awards.

Υπενθυμίζεται ότι οι Arctic Monkeys έχουν στηρίξει ξανά τη War Child, τόσο με το live album Live at the Royal Albert Hall (με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στην οργάνωση), όσο και με τη σχετική φιλανθρωπική συναυλία στο ίδιο venue.