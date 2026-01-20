Πέθανε ο Rob Hirst, ντράμερ των Midnight Oil, σε ηλικία 70 ετών

Ο Rob Hirst, ο ντράμερ των Αυστραλών Midnight Oil, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας το 2023, κάτι που το συγκρότημα επιβεβαίωσε ως αιτία θανάτου του.

Σε ανακοίνωσή τους στα social media στις 20 Ιανουαρίου, οι Midnight Oil ανέφεραν: «Μετά από σχεδόν τρία χρόνια ηρωικής μάχης, ο Rob είναι τώρα ελεύθερος από τον πόνο, “μια μικρή λάμψη φωτός στην ερημιά”. Έφυγε ήρεμα, έχοντας γύρω του τους αγαπημένους του». Παράλληλα, κάλεσαν όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να κάνουν δωρεά στους οργανισμούς Pankind Australia ή Support Act.

Σε επόμενη ανάρτηση, οι συνοδοιπόροι του έγραψαν: «Είμαστε συντετριμμένοι και πενθούμε την απώλεια του αδελφού μας Rob. Προς το παρόν δεν υπάρχουν λόγια, αλλά θα υπάρχουν πάντα τραγούδια. Με αγάπη, Jim, Martin & Pete».

Οι Midnight Oil σχηματίστηκαν το 1972, με τον Hirst ως ιδρυτικό μέλος. Πέρα από τα τύμπανα, είχε συνεισφέρει και σε συνθετικό επίπεδο σε πολλά από τα πιο αγαπημένα τους τραγούδια, ενώ συμμετείχε και με δεύτερες φωνές. Εκτός των Midnight Oil, έπαιξε επίσης σε σχήματα όπως οι Ghostwriters, Backsliders, Angry Tradesmen και The Break.

Με τους Midnight Oil, η μεγάλη τους άνθηση ξεκίνησε στις αρχές των 80s, με το άλμπουμ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (1982), που έφτασε 7 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία. Τα επόμενα τρία άλμπουμ τους ανέβηκαν επίσης στην κορυφή των charts στη χώρα τους.

Το 2002 το συγκρότημα μπήκε σε παύση, όταν ο τραγουδιστής Peter Garrett πέρασε στην πολιτική εκπροσωπώντας το Εργατικό Κόμμα. Επανενώθηκαν το 2016, κυκλοφορώντας ακόμη δύο άλμπουμ στο Νο.1, πριν ολοκληρώσουν τον κύκλο τους με την τελευταία περιοδεία το 2022, που έκλεισε με μια τρίωρη και πλέον συναυλία στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, στο Hordern Pavilion στο Σίδνεϊ.

Μετά τη διάγνωσή του, ο Hirst μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του, λέγοντας στο ABC Radio Sydney: «Η διάγνωση ήρθε περίπου έξι μήνες αφότου οι Midnight Oil σταμάτησαν οριστικά να παίζουν, στις 3 Οκτωβρίου 2022 στο Hordern Pavilion. Όλα κυλούσαν ήσυχα, απολάμβανα τη σύνταξη, κι ύστερα - μπαμ - με χτύπησε».

Ωστόσο, ως το τέλος ένιωθε ότι τον περιέβαλε αγάπη, προσθέτοντας: «Ένα από τα "ασημένια περιθώρια", νομίζω, στις μάχες που δίνουν οι άνθρωποι… είναι ότι ίσως δεν εκτιμάς πραγματικά την αγάπη, τη φιλία, την προσοχή και τη φροντίδα που επιστρέφει σε σένα όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό».

Ο Rob Hirst αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Leslie Holland, και τις τρεις κόρες τους.