Ο Morrissey ακυρώνει την πέμπτη συναυλία του για φέτος

Ο Morrissey ακύρωσε άλλη μία συναυλία της τρέχουσας περιοδείας του, ανεβάζοντας το κοντέρ στις πέντε ακυρώσεις μέσα στο 2026 μέχρι στιγμής. Σαν να λέμε: νέα χρονιά, παλιές συνήθειες, η σταθερά είναι η ακύρωση.

Ο πρώην frontman των Smiths διανύει τελευταία μια… «άτυχη περίοδο», αφού έχει ήδη τραβήξει την πρίζα σε στάσεις της αμερικανικής του περιοδείας σε Rancho Mirage, San Diego, St Louis και Atlanta. Και τώρα προστέθηκε στη λίστα και η προγραμματισμένη εμφάνιση του απόψε (20 Ιανουαρίου) στο Duke Energy Center for the Arts – Mahaffey Theatre στο St Petersburg της Φλόριντα.

Το χειρότερο είναι πως πρόκειται για το ίδιο venue όπου είχε ακυρώσει ξανά παραστάσεις και τον περασμένο Μάιο, σαν να έχει γίνει προσωπικό του σημείο «εδώ ακυρώνω, εδώ ανήκω». Άλλη μια γραμμή στη λιτανεία των εμφανίσεων που εγκαταλείπει στην τρέχουσα περιοδεία του.

Η προηγούμενη ακύρωση, στην Atlanta το περασμένο Σαββατοκύριακο, αποδόθηκε (σύμφωνα με τον χώρο) σε «ασθένεια του καλλιτέχνη». Και το μοτίβο είναι γνώριμο: κατά καιρούς ο Morrissey έχει επικαλεστεί «ανεπιθύμητη αντίδραση σε συνταγογραφούμενη αγωγή», «ακραία εξάντληση» και άλλα ιατρικά ωραία και ανθρώπινα, μεταξύ τους και όταν ακύρωσε ολόκληρο το νοτιοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας.

Προς το παρόν, πάντως, εξακολουθεί να είναι προγραμματισμένος να εμφανιστεί στο Hollywood της Φλόριντα στις 22 Ιανουαρίου. (Το "προς το παρόν" εδώ είναι ολόκληρη φιλοσοφία.)

Όλα αυτά ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε και νέο άλμπουμ, το Make Up Is A Lie, με ημερομηνία κυκλοφορίας 6 Μαρτίου 2026. Και, πιστός στη δραματική περσόνα του, δήλωσε: «Επιμένω να είμαι ο εαυτός μου παρά την αποθάρρυνση, και αυτή η νέα μουσική είναι ένα έγκυρο πορτρέτο όσων έρχονται μέσα στο 2026. Γεννήθηκα, ξαναγεννήθηκα, και ξαναγεννήθηκα. Είμαι ο μελλοντικός σου εραστής, MORRISSEY».

Παράλληλα, αποκάλυψε σχέδια για νέα ευρωπαϊκή περιοδεία, με μία ημερομηνία στο O2 Arena του Λονδίνου στις 28 Φεβρουαρίου, και στάσεις σε Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία, Ιταλία και Ισπανία. Δηλαδή: το πρόγραμμα υπάρχει, τώρα μένει να δούμε αν θα υπάρξει και η πραγματικότητα.