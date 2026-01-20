Το single της ημέρας: deary – Seabird

Οι deary ανακοίνωσαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους Birding και έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο single "Seabird". Το Birding κυκλοφορεί στις 3 Απριλίου μέσω της Bella Union.

Το λονδρέζικο dream-pop/shoegaze τρίο αποτελείται από τη Rebecca “Dottie” Cockram (κιθάρα/φωνή), τον Ben Easton (κιθάρα) και τον Harry Catchpole (drums).

Για το "Seabird", ο Easton μιλάει για ένα κομμάτι-παραβολή με «πουλιά», αλλά και καθαρό νεύμα στη θρησκευτική εικονογραφία: το αίσθημα μεγαλείου που γεννιέται όταν συνειδητοποιείς πόσο μικρός είσαι μέσα στον κόσμο. Όπως το περιγράφει, ο αφηγητής παρακαλά ένα πουλί και ρωτά το πιο ανθρώπινο πράγμα που μπορείς να ψιθυρίσεις σε κάτι “ανώτερο”: «πότε θα γίνουν όλα καλύτερα;».

Σε επίπεδο άλμπουμ, ο Easton τοποθετεί το Birding ως το σκοτεινό «μετά» του EP Aurelia: αν εκείνο ήταν για τη μετάβαση και το «είναι ΟΚ να αλλάζεις», εδώ είναι το «ωχ, πήρα κάτι αποφάσεις που διέλυσαν τη ζωή μου». Το γράψιμο, λέει, γεννήθηκε σε μια απομονωμένη, σχεδόν απελπισμένη φάση, με στιγμές όμως αυτοφροντίδας, στοχασμού και μικρές αναλαμπές ανόρθωσης. Και το κλείνει με την πιο τίμια, καθόλου μαρκετινίστικη ατάκα: «Στο τελευταίο EP προσπαθούσαμε να είμαστε deary, σε αυτό το άλμπουμ είμαστε deary.»

Οι deary μέσα στο 2025 είχαν κυκλοφορήσει το single "I Still Think About You" και μια διασκευή στο "No Ordinary Love" της Sade, δείχνοντας ήδη προς τα πού πάνε αυτές οι “υγρές” κιθάρες τους και το μελαγχολικό βλέμμα τους.