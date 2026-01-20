Πληροφορίες

Το single της ημέρας: deary – Seabird

Oι deary μάς προετοιμάζουν για ένα πολλά υποσχόμενο ντεμπούτο στην Bella Union. 

deary
Avopolis Team

Οι deary ανακοίνωσαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους Birding και έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο single "Seabird". Το Birding κυκλοφορεί στις 3 Απριλίου μέσω της Bella Union.

Το λονδρέζικο dream-pop/shoegaze τρίο αποτελείται από τη Rebecca “Dottie” Cockram (κιθάρα/φωνή), τον Ben Easton (κιθάρα) και τον Harry Catchpole (drums).

Για το "Seabird", ο Easton μιλάει για ένα κομμάτι-παραβολή με «πουλιά», αλλά και καθαρό νεύμα στη θρησκευτική εικονογραφία: το αίσθημα μεγαλείου που γεννιέται όταν συνειδητοποιείς πόσο μικρός είσαι μέσα στον κόσμο. Όπως το περιγράφει, ο αφηγητής παρακαλά ένα πουλί και ρωτά το πιο ανθρώπινο πράγμα που μπορείς να ψιθυρίσεις σε κάτι “ανώτερο”: «πότε θα γίνουν όλα καλύτερα;».

Σε επίπεδο άλμπουμ, ο Easton τοποθετεί το Birding ως το σκοτεινό «μετά» του EP Aurelia: αν εκείνο ήταν για τη μετάβαση και το «είναι ΟΚ να αλλάζεις», εδώ είναι το «ωχ, πήρα κάτι αποφάσεις που διέλυσαν τη ζωή μου». Το γράψιμο, λέει, γεννήθηκε σε μια απομονωμένη, σχεδόν απελπισμένη φάση, με στιγμές όμως αυτοφροντίδας, στοχασμού και μικρές αναλαμπές ανόρθωσης. Και το κλείνει με την πιο τίμια, καθόλου μαρκετινίστικη ατάκα: «Στο τελευταίο EP προσπαθούσαμε να είμαστε deary, σε αυτό το άλμπουμ είμαστε deary.»

Οι deary μέσα στο 2025 είχαν κυκλοφορήσει το single "I Still Think About You" και μια διασκευή στο "No Ordinary Love" της Sade, δείχνοντας ήδη προς τα πού πάνε αυτές οι “υγρές” κιθάρες τους και το μελαγχολικό βλέμμα τους.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Χορός στη Στέγη - Odd '26 Onassis Dance Days: Χορογραφώντας το οικείο και το ανοίκειο

Χορός στη Στέγη - Odd '26 Onassis Dance Days: Χορογραφώντας το οικείο και το ανοίκειο

05 - 08.02.2026 | Κεντρική Σκηνή, Μικρή Σκηνή & -1
deary

Το single της ημέρας: deary – Seabird

Oι deary μάς προετοιμάζουν για ένα πολλά υποσχόμενο ντεμπούτο στην Bella Union. 
Atmosphere

Oι Atmosphere έρχονται πρώτη φορά Αθήνα στο Floyd

Το θρυλικό ντουέτο της Μινεάπολης έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια εμφάνιση τον Μάιο στο Floyd. 

Featured

AI και μουσική

AI και μουσική: Το debate για το ποιος δημιουργεί, ποιος πληρώνεται και ποιος αποφασίζει τι «μετράει»

Πρίν λίγες μέρες η Σουηδία έκοψε από το chart ένας «μερικώς AI» folk-pop σουξεδάκι, οι δημιουργοί...
Ecati, Lah Porella, Nalyssa Green, XOAN

Μουσικό Catch-Up : Ecati, Lah Porella, Nalyssa Green, XOAN

Τέσσερις διαφορετικές διάλεκτοι του ίδιου εναλλακτικού, εγχώριου οικοσυστήματος από το 2025 που...
Mandrill

To "Mandrill" του 1971 είναι ένα concept-θηρίο που κλείνει με χάρη

Όταν ένας δίσκος-λαβύρινθος βρίσκει ήσυχο φινάλε: το "Chutney" κλείνει το "Mandrill" σαν smooth...

Best of Network