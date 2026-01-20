Ο Waters λέει ότι η κριτική στον Trump μπορεί να τον κάνει στόχο

Ο Roger Waters πετάει τη σκέψη ότι, με αυτά που λέει πολιτικά και με το πόσο φωνάζει κατά του Donald Trump, μπορεί και να του τη “στήσουν”, δηλαδή να τον δολοφονήσουν. Ναι, εκεί έχουμε φτάσει: πολιτική διαφωνία ως πιθανό σενάριο true crime.

Ο πρώην Pink Floyd εδώ και χρόνια είναι από τους πιο φανατικούς επικριτές του Προέδρου και ήδη από το 2016 έλεγε ότι ο Trump είναι «εξίσου επικίνδυνος» με τον Adolf Hitler. Για να μη βαριόμαστε, δηλαδή. Ο Waters, που παλιότερα είχε αποκαλέσει τον Trump «αλαζόνα, ψεύτη, ρατσιστή, σεξιστή γουρούνι», σχολίασε για την άνοδό του στην εξουσία: «Είναι ένα μικρό βήμα μέχρι τον ολοκληρωτικό φασισμό, ένα πλήρες αστυνομικό κράτος. Είναι πάντα ύπουλο όταν έρχεται σιγά-σιγά. Ήταν ύπουλο και στη Γερμανία τη δεκαετία του ’30. Ο “εθνικός τραμπισμός” φαίνεται λίγο λιγότερο ύπουλος, αλλά είναι εξίσου επικίνδυνος».

Και συνεχίζει: «Ο τρόπος να πάρεις τον έλεγχο και να γίνει το κράτος ένα ολοκληρωτικό αστυνομικό καθεστώς είναι πάντα ο ίδιος – πάντα βρίσκεις “τον Άλλον” και τον βαφτίζεις εχθρό». Στην περίπτωση Trump, λέει, ο “εχθρός” είναι «οι Κινέζοι, οι Μεξικανοί και το Ισλάμ». Με τον Hitler, ήταν «οι Εβραίοι, οι Κομμουνιστές, οι Τσιγγάνοι, όσοι είχαν κάποια σωματική αναπηρία και οι ομοφυλόφιλοι».

Πιο πρόσφατα, σε συνέντευξη στο Piers Morgan Uncensored, τον έκραξε και για τις κινήσεις του σε Βενεζουέλα και Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «κυβερνά προς όφελος των ολιγαρχών και των πάρα πολύ πλούσιων».

«Είναι παράφρων», είπε ο Waters. «Είναι προφανώς πολύ κακός, αλλά τώρα είναι και παράφρων, πέρα από πολύ κακός. Πάντα ήταν κανονικό σκουπίδι. Ό,τι έχει κάνει είναι απαίσιο με κάθε τρόπο. Μπορεί να νομίζεις ότι ο Donald Trump είναι ένας χαρούμενος τύπος, MAGA και τέτοιες βλακείες, τίποτα από αυτά δεν το πιστεύει».

Και –για να κλείσει το πακέτο – λέει ότι «το μόνο που πιστεύει είναι να γεμίζει τις τσέπες του και τις τσέπες του Jared Kushner (γαμπρός του Trump), ίσως και κάποιων από τα άλλα παιδιά του, και των φίλων του Elon Musk και Mark Zuckerberg, και όλων των υπόλοιπων ολιγαρχών, που είναι όλοι στην ίδια κλίκα».

Εκεί ο Morgan τον ρωτά (με το ύφος “ε αφού έτσι είναι, γιατί κάθεσαι εκεί;”): «Άρα ζεις σε μια μη δημοκρατική χώρα που την κυβερνά ένας κακός, παράφρων άνθρωπος… γιατί είσαι ακόμα εκεί;».

Ο Waters απαντά ότι μπορεί να μετακομίσει στην Πορτογαλία ή «σε κάποια νησιά της Καραϊβικής», προσθέτοντας: «Μπορεί η κατοικία μου στις ΗΠΑ να μην κρατήσει για όλη μου τη ζωή. Μπορεί ο Donald και η κλίκα του να το αποφασίσουν αυτό για μένα, γιατί είναι αρκετά απρόβλεπτος».

Και το πάει ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας πως «θα μπορούσε να στείλει μασκοφόρους να με πυροβολήσουν στο κεφάλι μέσα από το παράθυρο του αυτοκινήτου μου, όπως κάνει σε ανθρώπους που διαφωνούν μαζί του. Ζούμε σε έναν πραγματικά επικίνδυνο, τελείως γ#μημένο κόσμο».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Waters δεν άφησε ούτε τον Ozzy Osbourne ήσυχο μετά τον θάνατό του: είπε πως δεν ήταν φαν, ούτε για την τηλεοπτική του παρουσία ούτε για τη μουσική του. «Ήταν στην τηλεόραση για εκατοντάδες χρόνια με την ηλιθιότητα και τις ανοησίες του… Δεν με νοιάζουν οι Black Sabbath, ποτέ δεν με ένοιαξαν, δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για το να δαγκώνουν κεφάλια από νυχτερίδες ή ό,τι άλλο κάνουν. Στα αλήθεια, δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο».

Ο Jack Osbourne απάντησε στα social, λέγοντας ότι ο Waters είναι «αξιολύπητος και εκτός πραγματικότητας», και πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου πάντα νόμιζε ότι είσαι μ@λ@κ@ς – ευχαριστώ που τον δικαίωσες».