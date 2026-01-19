Πληροφορίες

Η Irene Skylakaki επιστρέφει με το νέο single "Dead People"

Ένα σκοτεινό και ωμό κομμάτι για την αγάπη, την απώλεια και τον κύκλο της φθοράς, συνοδευόμενο από music video σε σκηνοθεσία David East.

Irene Skylakaki
Avopolis Team

Η Irene Skylakaki επιστρέφει με νέο single με τίτλο “Dead People”, που κυκλοφόρησε στις 16 Ιανουαρίου 2026 από τη Fine! Records, διαθέσιμο σε όλες τις digital πλατφόρμες.

Μαζί με το τραγούδι κάνει πρεμιέρα και το music video, σε σκηνοθεσία David East, δίνοντας εικόνα σε ένα κομμάτι που κινείται σε σκοτεινές αποχρώσεις αλλά κρατά τον πυρήνα του πεισματικά ανθρώπινο.

Το “Dead People” λειτουργεί σαν ωμή εξομολόγηση για την αγάπη και την απώλεια, για τον κύκλο της φθοράς που δεν ζητάει άδεια. Ένα τραγούδι για ανθρώπους που πληγώνουν και πληγώνονται, για ψυχές που αλλάζουν μορφή και συνεχίζουν να περπατούν ακόμη κι όταν το έδαφος φεύγει κάτω από τα πόδια τους — με τον θάνατο όχι ως τέλος, αλλά ως μετάβαση.

