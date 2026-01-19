Ο Aphex Twin ξεπέρασε την Taylor Swift στο YouTube Music

Ο Aphex Twin μόλις έκανε κάτι που, σε ένα παράλληλο σύμπαν, θα έπρεπε να προκαλέσει σεισμό αλλά σε αυτό το δικό μας απλώς θα χαθεί ανάμεσα σε δύο reels και ένα «what I eat in a day»: ξεπέρασε την Taylor Swift στη μέτρηση του Monthly Audience στο YouTube Music.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που κυκλοφόρησαν στις 17 Ιανουαρίου, ο Richard D. James (ο αγαπημένος μας πειραματιστής που έμαθε στο ίντερνετ να ιδρώνει) φέρεται να αγγίζει περίπου 448 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές/θεατές, ενώ η Swift βρίσκεται γύρω στα 399 εκατομμύρια.

Το twist (γιατί πάντα υπάρχει twist) είναι ότι αυτό το νούμερο δεν μετράει μόνο “ακροάσεις” με την κλασική έννοια. Το Monthly Audience της YouTube Music υπολογίζει μοναδικούς χρήστες που ήρθαν σε επαφή με περιεχόμενο του καλλιτέχνη σε όλο το οικοσύστημα του YouTube: streams στο YouTube Music, views σε επίσημα video, αλλά και χρήση μουσικής σε Shorts ή fan-uploaded περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, ο κόσμος μπορεί να μην πάτησε play στο Selected Ambient Works, αλλά άκουσε “κάτι” Aphex σε 500.000 βιντεάκια με γατάκια, φίδια, παρκούρ, και υπαρξιακό μακιγιάζ.

Κομβικό ρόλο σε αυτό το ξέσπασμα φαίνεται να παίζει το "QKThr" (2001), που έγινε viral και χρησιμοποιείται μαζικά ως background ήχος, ένας από εκείνους τους σουρεαλιστικούς θριάμβους όπου η ambient όχι απλά “κατακτά” τον κόσμο, απλώς γλιστράει μέσα του σαν υγρασία σε παλιό ταβάνι.

Την ίδια ώρα, ο Aphex Twin έχει δώσει και πρόσφατα σημάδια ζωής (με νέα uploads/κυκλοφορίες που συζητήθηκαν έντονα), ενώ η Swift συνεχίζει να γράφει headlines μετά το Eras Tour και την πρόσφατη δισκογραφική της δραστηριότητα, αλλά εδώ μιλάμε για ένα metric που ευνοεί το “πανταχού παρόν” του ήχου μέσα στο YouTube, όχι μόνο τη συνειδητή ακρόαση.

Με λίγα λόγια: δεν είναι ότι η ambient κέρδισε την ποπ σε μια τίμια μονομαχία. Είναι ότι το YouTube, αυτό το αδηφάγο εργοστάσιο προσοχής, πήρε ένα κομμάτι Aphex και το έκανε φόντο στη ζωή μας. Και κάπως έτσι, ο πιο “ακατάλληλος” άνθρωπος για νούμερα, κερδίζει στο πιο αριθμολάγνο γήπεδο.