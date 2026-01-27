Η Billie Eilish τονίζει πώς η σιωπή των celebrities γίνεται συνενοχή

Η Billie Eilish εξαπέλυσε σφοδρή κριτική εναντίον συναδέλφων της στη showbiz, κατηγορώντας τους ότι επιλέγουν τη σιωπή αντί να χρησιμοποιήσουν τη φωνή και τις πλατφόρμες τους για να μιλήσουν ανοιχτά ενάντια στη Immigration and Customs Enforcement (ICE) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρέμβασή της έρχεται μετά από τις δολοφονίες αμάχων από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη τις τελευταίες εβδομάδες. Η αρχή έγινε με τη Renée Good, ενώ ακολούθησε η δολοφονία του Alex Pretti, ενός 37χρονου νοσηλευτή που πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 24 Ιανουαρίου. Τα περιστατικά αυτά προκάλεσαν κύμα οργής και καταδίκης σε ολόκληρη την πολιτεία, με πλήθος δημόσιων προσώπων να τοποθετούνται εναντίον των πρακτικών της ICE.

Η Eilish, ωστόσο, δεν περιορίστηκε σε μια τυπική δήλωση συμπαράστασης. Κλιμάκωσε τη στάση της, δημοσιεύοντας σειρά αναρτήσεων για τις δολοφονίες και καλώντας ευθέως άλλους διάσημους να σταματήσουν να σιωπούν. Σε ένα selfie που ανέβασε στα Instagram Stories στις 25 Ιανουαρίου, ανάμεσα σε άλλα πολιτικά posts, έγραψε χαρακτηριστικά: «Hey, my fellow celebrities, you gonna speak up? Or…», φωτογραφίζοντας τον μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών που, μέχρι στιγμής, αποφεύγουν να πάρουν θέση απέναντι στην ICE.

Η τραγουδίστρια έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο σταθερές και ηχηρές φωνές του καλλιτεχνικού χώρου απέναντι στις πρακτικές της υπηρεσίας τις τελευταίες εβδομάδες. Στις 17 Ιανουαρίου τιμήθηκε στην Ατλάντα με το “2026 MLK Jr Beloved Community Environmental Justice Award”, που απονέμεται από το King Center, και χρησιμοποίησε την ομιλία της για να ασκήσει σκληρή κριτική στη διοίκηση του Donald Trump.

Στην ομιλία της, η Eilish δήλωσε με ιδιαίτερη ένταση: «Βλέπουμε τους γείτονές μας να απάγαγονται, ειρηνικούς διαδηλωτές να δέχονται επιθέσεις και να δολοφονούνται, τα πολιτικά μας δικαιώματα να αποδομούνται, τους πόρους για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης να περικόπτονται υπέρ των ορυκτών καυσίμων και της βιομηχανικής κτηνοτροφίας που καταστρέφει τον πλανήτη, και την πρόσβαση σε φαγητό και υγειονομική περίθαλψη να μετατρέπεται σε προνόμιο των πλουσίων αντί για βασικό ανθρώπινο δικαίωμα όλων των Αμερικανών».

Η στάση της δεν έμεινε αναπάντητη. Με αφορμή τη δολοφονία της Good, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ επιτέθηκε δημόσια στην Eilish, όταν εκείνη χαρακτήρισε την ICE «τρομοκρατική οργάνωση», αποκαλύπτοντας πόσο νευραλγική και εκρηκτική έχει γίνει η δημόσια συζήτηση γύρω από τον ρόλο της υπηρεσίας.