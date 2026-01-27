O Joep Beving ανοίγει τον χώρο του νέου άλμπουμ του με το single "Wild Renaissance"

Ο συνθέτης και πιανίστας Joep Beving κυκλοφόρησε το νέο του single και βίντεο με τίτλο "Wild Renaissance", προάγγελο του επερχόμενου άλμπουμ του Liminal, που θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου.

Το Liminal διερευνά τον ρόλο της ανθρωπότητας μέσα σε μια ευρύτερη, «περισσότερο-από-ανθρώπινη» οικολογία, αναζητώντας τη σύνδεση (και κανέναν διαχωρισμό) από τον φυσικό κόσμο. Το πρότζεκτ αντλεί έμπνευση από το βιβλίο Wild Renaissance του Guillaume Logé και δημιουργήθηκε ως απάντηση στη διαρκώς αυξανόμενη αβεβαιότητα και την κατάρρευση παλαιών συστημάτων.

Το άλμπουμ αποτελείται από 15 σόλο συνθέσεις για πιάνο, που σε σημεία διαπλέκονται διακριτικά με ηλεκτρονικά στοιχεία. Συνολικά, κινούνται σε ένα οριακό πεδίο ανάμεσα στη σύγχρονη σύνθεση και την εσωστρεφή ηχητική ποίηση, εναλλάσσοντας στιγμές αυστηρής, απολύτως συνειδητής γραφής με περάσματα όπου ο ήχος εξελίσσεται πιο οργανικά και ελεύθερα.

Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας LIMINAL. Το πρόγραμμα της συναυλίας αντλεί από το νέο του άλμπουμ (του οποίου η κυκλοφορία θα προηγηθεί της περιοδείας) καθώς και από επιλεγμένες στιγμές της μέχρι σήμερα δημιουργικής του πορείας. Με εκατοντάδες εκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες και έναν συνολικό κατάλογο που, σύμφωνα με τη Deutsche Grammophon, έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο αναπαραγωγές, ο Beving έχει συνδεθεί βαθιά με ένα διεθνές κοινό που βρίσκει στη μουσική του έναν χώρο ηρεμίας, συγκέντρωσης και στοχαστικής διάθεσης. Από το Solipsism μέχρι το Henosis και το πρόσφατο Solipsism Redux, ο καλλιτέχνης έχει αναπτύξει μία προσωπική γλώσσα που συνδυάζει την απλότητα με τη λεπτομέρεια, την ευαισθησία με τη δομή.

Η συναυλία της Αθήνας αποτελεί έναν ξεχωριστό σταθμό της περιοδείας, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την πρώτη ευκαιρία να συναντήσει ζωντανά τη νέα καλλιτεχνική περίοδο του Joep Beving. Είναι μια εμπειρία που δεν στηρίζεται στον εντυπωσιασμό, αλλά στη λεπτή ένταση που προκύπτει από τη συνάντηση ήχου, σιωπής και προσοχής — μια μουσική που αφήνει χώρο για προσωπική ερμηνεία και εσωτερική κίνηση.

INFO

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

21:00



ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

45€ Α ζώνη (σειρές 1-8)

36€ Β ζώνη (σειρές 9-145)

27€ Γ ζώνη (σειρές 15, Α-Ζ + Εξώστης)



ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

https://www.ticketservices.gr/event/parnassos-joep-beving-liminal-tour-2026/?lang=el