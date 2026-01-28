Ο Philip Glass αποσύρει την πρεμιέρα της νέας του συμφωνίας στο Kennedy Center

Ο κορυφαίος συνθέτης Philip Glass απέσυρε την πρεμιέρα της νέας του συμφωνίας από το Kennedy Center, καταγγέλλοντας ευθέως τις αξίες που, όπως δηλώνει, επιβλήθηκαν στο ιστορικό ίδρυμα από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η 15η Συμφωνία του, με τίτλο Lincoln (αφιέρωμα στον 16ο πρόεδρο των ΗΠΑ), ήταν προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στις 12 και 13 Ιουνίου. Ο Glass όμως αποφάσισε να αποχωρήσει, θεωρώντας πως το σημερινό πλαίσιο του χώρου βρίσκεται σε «άμεση σύγκρουση» με το ίδιο το έργο.

Την απόφαση ανακοίνωσε μέσω Instagram στις 27 Ιανουαρίου, γράφοντας: «Μετά από ώριμη σκέψη, αποφάσισα να αποσύρω τη Συμφωνία Νο. 15 Lincoln από το John F. Kennedy Center for the Performing Arts».

Και πρόσθεσε με ακόμη πιο καθαρή πολιτική αιχμή: «Η Συμφωνία Νο. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν, και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας. Ως εκ τούτου, αισθάνομαι υποχρεωμένος να αποσύρω την πρεμιέρα της υπό την παρούσα ηγεσία του Κέντρου».

Κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του, ο Trump προχώρησε σε ριζική αναδιάρθρωση πολιτιστικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένου του Kennedy Center, το οποίο μετονόμασε σε Trump–Kennedy Center. Η κίνηση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και από την ίδια την οικογένεια Kennedy, ενώ ο Trump απέλυσε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αυτοδιορίστηκε πρόεδρος.

Ο Glass γίνεται έτσι ο πιο πρόσφατος σε μια σειρά καλλιτεχνών που αποσύρουν εμφανίσεις από τον χώρο μετά την ανάληψη ελέγχου από τον Τραμπ. Ανάμεσά τους, η σοπράνο Renée Fleming και ο συνθέτης του Wicked, Stephen Schwartz.

Σημειωτέον: ο Philip Glass έχει τιμηθεί από το ίδιο το Kennedy Center το 2018 και είχε λάβει το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών από τον Barack Obama το 2015. Η ειρωνεία είναι προφανής.

Μέχρι στιγμής, το Kennedy Center δεν έχει εκδώσει επίσημη απάντηση για την απόσυρση της πρεμιέρας του Lincoln.