Ο Neil Young μποϊκοτάρει την Amazon και χαρίζει την πλήρη δισκογραφία του στη Γροιλανδία

Συνεχίζοντας την ανοιχτή του σύγκρουση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο Neil Young κλιμακώνει το μποϊκοτάζ του απέναντι στην Amazon και προχωρά σε μια συμβολική αλλά και έμπρακτη κίνηση: χαρίζει ολόκληρο το πίσω κατάλογό του στη Γροιλανδία.

Ο Young είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά το μποϊκοτάζ της Amazon τον Οκτώβριο, εξαιτίας της στήριξης που προσφέρει ο CEO της εταιρείας, Jeff Bezos, στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της επίμονης, και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης, προσπάθειας του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ο Young ανακοίνωσε πως δίνει στους κατοίκους της χώρας δωρεάν πρόσβαση για έναν ολόκληρο χρόνο στο πλήρες αρχείο του μέσω του neilyoungarchives.com.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτηση στο προσωπικό του blog στις 27 Ιανουαρίου, γράφοντας: «Είναι τιμή μου να προσφέρω έναν δωρεάν χρόνο πρόσβασης στο neilyoungarchives.com σε όλους τους φίλους μας στη Γροιλανδία. Ελπίζω η μουσική μου και οι μουσικές μου ταινίες να απαλύνουν μέρος του αδικαιολόγητου στρες και των απειλών που βιώνετε από τη μη δημοφιλή, και, ελπίζω, προσωρινή, κυβέρνησή μας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ειλικρινά εύχομαι να μπορέσετε να απολαύσετε όλη τη μουσική μου στο πανέμορφο σπίτι σας, τη Γροιλανδία, στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Πρόκειται για μια προσφορά Ειρήνης και Αγάπης. Όλη η μουσική που έχω δημιουργήσει τα τελευταία 62 χρόνια είναι δική σας για να την ακούσετε».

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγο μετά από προηγούμενη ανάρτησή του, όπου ο Young επανέλαβε με σαφήνεια ότι θα συνεχίσει το μποϊκοτάζ της Amazon όσο ο Trump και ο Bezos παραμένουν στις θέσεις ισχύος τους. «Η διεθνής πολιτική του προέδρου και η στήριξή του στην ICE καθιστούν αδύνατο να αγνοήσω τις πράξεις του», είχε γράψει. «Αν αισθάνεστε όπως εγώ, σας προτείνω έντονα να μην χρησιμοποιείτε την Amazon».

Και κατέληξε: «Η μουσική μου δεν θα είναι ποτέ διαθέσιμη στην Amazon όσο αυτή ανήκει στον Bezos. Η στάση μου αυτή βλάπτει δυστυχώς τη δισκογραφική μου εταιρεία βραχυπρόθεσμα, αλλά πιστεύω ότι το μήνυμα που στέλνω είναι σημαντικό και ξεκάθαρο».

Η οργή του Young έχει αναζωπυρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις δολοφονίες πολιτών στη Μινεσότα από πράκτορες της ICE. Μετά τον θάνατο της Renee Good, δημοσίευσε νέο κείμενο στο site του, καλώντας τους Αμερικανούς να «σηκωθούν» και να κάνουν τη διαφωνία τους ηχηρή. Ο Neil Young, για άλλη μια φορά, δεν διαλέγει την ουδετερότητα. Διαλέγει πλευρά.