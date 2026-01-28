Ο Dave Mustaine δεν αποκλείει σόλο καριέρα μετά τους Megadeth

Ο Dave Mustaine απάντησε πρόσφατα σε ερωτήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο μιας σόλο καριέρας μετά την αποχαιρετιστήρια περιοδεία των Megadeth. Μοιράστηκε αυτές τις σκέψεις του σε μια πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Teraz Rock.

Ο frontman των Megadeth ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν να ηχογραφήσει ένα σόλο άλμπουμ στο μέλλον, μετά το τέλος της περιοδείας του συγκροτήματος. Η απάντησή του έδειξε ξεκάθαρα ότι η προσοχή του παραμένει απόλυτα στραμμένη στη συνεχιζόμενη επιτυχία της μπάντας. «Ίσως. Δεν νομίζω. Ίσως. Ίσως», είπε ο Mustaine. «Αυτή τη στιγμή τα πράγματα πάνε τόσο καλά για εμάς, που δεν σκεφτόμαστε καν πραγματικά το τέλος».

Στη συνέχεια, ο μουσικός ανέλυσε τη δυναμική που έχει αναπτύξει το συγκρότημα και την επιτυχία της περιοδείας. «Σκεφτόμαστε την αρχή όλου αυτού, αυτή την καμπάνια για την υποστήριξη του νέου ομώνυμου άλμπουμ των Megadeth, να βγούμε στον δρόμο και να παρουσιάσουμε αυτή τη μουσική στους οπαδούς μας», συνέχισε. «Κοιτάμε τις περιοδείες που έχουμε ήδη στο πρόγραμμά μας και όλα πηγαίνουν πολύ καλά σε επίπεδο εισιτηρίων. Οι ημερομηνίες γίνονται sold out πολύ νωρίς, κάτι που μας ωφελεί κιόλας, γιατί σε πολλές από τις πόλεις που είχαμε κλείσει, χρειάστηκε να αλλάξουμε τη χωροταξία του χώρου».

Ο Mustaine στάθηκε επίσης στη μεγάλη ζήτηση για τις ζωντανές εμφανίσεις τους. «Σε κάποια μέρη, για παράδειγμα, ο χώρος είναι αρχικά στημένος για 7.000 θέσεις και έχουν μπλοκάρει κάποιες επιπλέον θέσεις ψηλότερα. Όταν όμως έρχεται ένα συγκρότημα και συνεχίζει να πουλάει εισιτήρια, ανοίγουν και αυτές τις ζώνες», εξήγησε. «Γιατί πολλές φορές δεν τις ανοίγουν, καθώς φαίνεται άσχημο για μπάντες που δεν γεμίζουν τον χώρο. Εμείς, όμως, έχουμε ήδη αρκετές συναυλίες που μεταφέρθηκαν σε μεγαλύτερους χώρους».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Mustaine σκέφτεται μια σόλο πορεία. Μια παλαιότερη απόπειρα πήρε απρόσμενη τροπή, που τελικά λειτούργησε υπέρ των Megadeth. Σύμφωνα με το MetalSucks, η τελευταία φορά που ο Mustaine εξέτασε σοβαρά την ιδέα ενός σόλο δίσκου ήταν μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του το 2002, ο οποίος τον άφησε ανίκανο να παίξει κιθάρα για 17 μήνες. Σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, άρχισε να δουλεύει το 2003 πάνω σε αυτό που προοριζόταν να είναι το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, συνεργαζόμενος με τον σπουδαίο ντράμερ Vinnie Colaiuta.

Ωστόσο, συμβατικές υποχρεώσεις με τη δισκογραφική του εταιρεία μετέτρεψαν τελικά αυτές τις σόλο ηχογραφήσεις στο άλμπουμ των Megadeth του 2004, The System Has Failed. Ο δίσκος αυτός σηματοδότησε μια σημαντική επιστροφή για το συγκρότημα, μετά την ανάρρωση του Mustaine από τον τραυματισμό που αρχικά απειλούσε να βάλει οριστικό τέλος στην καριέρα του ως κιθαρίστα.

Σε όλη την καριέρα του, ο Mustaine υπήρξε η βασική δημιουργική δύναμη πίσω από τους Megadeth. Γράφει σχεδόν όλα τα τραγούδια του συγκροτήματος, αναλαμβάνοντας τόσο τα φωνητικά όσο και την lead κιθάρα. Το χαρακτηριστικό του στιλ, με ρυθμική πολυπλοκότητα και progressive στοιχεία, βοήθησε να καθιερωθούν οι Megadeth ως ένας από τους «Big Four» του thrash metal, δίπλα στους Metallica, Slayer και Anthrax.