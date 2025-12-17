Πληροφορίες

The Rolling Stones πάτησαν pause στο 2026: Ο Keith Richards δεν «δεσμεύεται», το rock προσαρμόζεται

Οι Stones ήθελαν στάδια, ημερομηνίες και τετράμηνα πλάνα. Ο Keith Richards ήθελε… να δει πώς θα ξυπνήσει. Κέρδισε ο Keith.

Rolling Stones
Avopolis Team

Οι The Rolling Stones αποφάσισαν να ακυρώσουν τα σχέδιά τους για περιοδεία σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη το 2026, σύμφωνα με πηγή κοντά στο συγκρότημα που μίλησε στο Variety. Ο λόγος δεν είναι έλλειψη ενδιαφέροντος ή ιδεών, αλλά κάτι πολύ πιο… Stones: ο Keith Richards δεν μπορεί –ή δεν θέλει– να «δεσμευτεί» σε ένα αυστηρό, πολυμήνο πρόγραμμα περιοδείας.

Η είδηση ήρθε μετά από δημοσίευμα της The Sun, στο οποίο Αμερικανός μουσικός κριτικός υποστήριξε ότι ο Richards ξεκαθάρισε στους Mick Jagger και Ronnie Wood πως μια μεγάλη περιοδεία σε στάδια, διάρκειας άνω των τεσσάρων μηνών, δεν είναι αυτή τη στιγμή στο πλάνο του. Όχι επειδή δεν αγαπά τη σκηνή, αλλά επειδή –στα 82 του– δεν θεωρεί αυτονόητο ότι το rock ’n’ roll υπακούει σε deadlines.

Και όμως, όλα έδειχναν έτοιμα. Οι Stones είχαν δεχτεί προτάσεις από όλους τους μεγάλους διοργανωτές, με ημερομηνίες και σενάρια για το επόμενο καλοκαίρι. Παράλληλα, ο πιανίστας του συγκροτήματος Chuck Leavell και εκπρόσωπος της μπάντας είχαν αφήσει να εννοηθεί στον βρετανικό Τύπο ότι το συγκρότημα έχει σχεδόν ολοκληρώσει νέο άλμπουμ, το δεύτερο με παραγωγό τον Andrew Watt, και ότι μια ευρωπαϊκή περιοδεία βρισκόταν στα σχέδια.

Μέχρι που ήρθε η πραγματικότητα. Ο Keith Richards, ο οποίος κλείνει τα 82, έχει παραδεχτεί ότι αντιμετωπίζει προβλήματα αρθρίτιδας – την οποία χαρακτηρίζει «ήπια» – αλλά έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο παιξίματός του. Λιγότερη ένταση, περισσότερη ουσία, ίδιος σαρκασμός απέναντι στην ιδέα ότι το rock πρέπει να λειτουργεί σαν εταιρικό project management.

«Το συγκρότημα ήθελε να περιοδεύσει νωρίτερα φέτος, αλλά δεν ήταν εφικτό», ανέφερε ανώνυμος εκπρόσωπος. «Είναι δύσκολο για τους fans, αλλά οι Stones θα επιστρέψουν στη σκηνή όταν θα είναι καλά και έτοιμοι». Με δεδομένο ότι οι Rolling Stones περιοδεύουν σχεδόν αδιάλειπτα από τις αρχές των 00s, το “όταν είμαστε έτοιμοι” μοιάζει περισσότερο με δικαίωμα παρά με καθυστέρηση.

Άλλωστε, αν υπάρχει ένα συγκρότημα που έχει κερδίσει το προνόμιο να ακυρώνει σχέδια χωρίς να απολογείται, αυτό είναι οι The Rolling Stones. Το rock μπορεί να μη πεθαίνει, αλλά σίγουρα –όπως και οι Stones– έχει μάθει πια να κινείται με τον δικό του χρόνο.

 

 

