Δωρεάν στο YouTube τα "Alive In The Catacombs" και "Alive In Paris And Before" των Queens of the Stone Age

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος το Alive In The Catacombs, μια ταινία που αποτυπώνει τη μοναδική τους εμφάνιση στα υπόγεια οστεοφυλάκια του Παρισιού, τον Ιούλιο του 2024. Αρχικά προβλήθηκε σε περιορισμένη κινηματογραφική διανομή και στη συνέχεια διατέθηκε προς αγορά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της μπάντας, όμως πλέον είναι διαθέσιμη δωρεάν στο YouTube.

Το ίδιο ισχύει και για το Alive In Paris And Before, το companion film σε σκηνοθεσία του Andreas Neumann, που μεταφέρει τους θεατές στα παρασκήνια της συναυλίας, αποκαλύπτοντας «τις συναισθηματικές και σωματικές δοκιμασίες που ξεπέρασαν οι Queens Of The Stone Age για να δημιουργήσουν το Alive In The Catacombs».

Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν φυσικά αντίτυπα και των δύο ταινιών μπορούν να τα προμηθευτούν από το επίσημο site του συγκροτήματος, ενώ ο ήχος είναι ήδη διαθέσιμος σε ψηφιακές streaming πλατφόρμες.

O Θανάσης Μήνας είχε γράψει στο Avopolis για το άλμπουμ: «Κάθε αισθητική απόφαση, κάθε επιλογή τραγουδιού, κάθε διαμόρφωση οργάνων· απολύτως όλα σχεδιάστηκαν και παίχτηκαν με σεβασμό προς τις Κατακόμβες — από την ακουστική και τους ατμοσφαιρικούς ήχους του νερού που στάζει, την ηχώ και του φυσικού συντονισμού — μέχρι τους σκοτεινούς ατμοσφαιρικούς τόνους φωτισμού που ενισχύουν τη μουσική. Μακριά από τα ηχομονωμένα όρια του στούντιο ή την άνεση των μόνιτορ επί σκηνής, το συγκρότημα όχι μόνο ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση, αλλά και την αγκαλιάζει».

Με τους Queens Of The Stone Age να ετοιμάζονται να επιστρέψουν στον δρόμο την επόμενη χρονιά, συμμετέχοντας σε stadium dates με τους System Of A Down στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη και με τους Foo Fighters στη Βόρεια Αμερική, οι fans περιμένουν ήδη τη συνέχεια του In Times New Roman, που εκτιμάται ότι θα κυκλοφορήσει το 2026.