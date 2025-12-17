Πληροφορίες

Sleaford Mods & Sue Tompkins: Tο νέο "No Touch" ως στιγμιότυπο αποσύνθεσης

Οι Sleaford Mods επιστρέφουν με νέο single και βάζουν τη Sue Tompkins των Life Without Buildings μέσα στο ασφυκτικό τους σύμπαν, λίγο πριν το "The Demise Of Planet X".

Avopolis Team

Οι Sleaford Mods κυκλοφόρησαν το νέο τους single “No Touch”, με συμμετοχή στα φωνητικά της Sue Tompkins, της εμβληματικής φωνής των Life Without Buildings. Το κομμάτι προέρχεται από το επερχόμενο άλμπουμ τους The Demise Of Planet X, που αναμένεται στις 16 Ιανουαρίου από τη Rough Trade Records. Το βρετανικό ντουέτο, αποτελούμενο από τους Andrew Fearn και Jason Williamson, συνεχίζει να σκαλίζει την καθημερινή ασχήμια με τη γνωστή, σχεδόν εχθρική του οικειότητα.

Το video του “No Touch” γυρίστηκε στο Dartford, κοντά στο παιδικό σπίτι της σκηνοθέτριας Andrea Arnold. Η βραβευμένη με Όσκαρ δημιουργός των American Honey, Bird και Ανεμοδαρμένα Ύψη φέρνει το βλέμμα της σε ένα performance video που μπλέκει τους Sleaford Mods και τη Tompkins με κομπάρσους και ντόπιους του Kent. Όχι εξωραϊσμός· μια κοινότητα σε κίνηση, λίγο χαοτική, λίγο αστεία, απολύτως ανθρώπινη.

«Ήταν μια υπέροχη μέρα», λέει η Arnold. «Μου θύμισε οικογενειακές εξορμήσεις στο Margate. Τρέλα, χάος, γέλιο – και πατάτες τηγανητές στον δρόμο της επιστροφής. Παρότι κάνουμε όλοι διαφορετικά πράγματα, υπήρχε μια παράξενη σύνδεση. Οι ζωές και οι δουλειές μας μπλέχτηκαν».

Ο Williamson θυμάται πώς ξεκίνησαν όλα: «Η Sue μου έστειλε κάτι ωμά voice notes, ιδέες ηχογραφημένες στην κουζίνα της. Ήταν καταπληκτικά». Τη γνωριμία κανόνισαν οι Jeannette Lee και Geoff Travis της Rough Trade – της ίδιας εταιρείας που το 2001 είχε κυκλοφορήσει το Any Other City, το ντεμπούτο των Life Without Buildings, με το “The Leanover” να αποκτά χρόνια αργότερα απρόσμενη δεύτερη ζωή στο TikTok.

«Η Sue ήρθε στο στούντιο στο Μπρίστολ για δύο μέρες. Ήταν κρυωμένη, αλλά αυτό τελικά έδεσε τέλεια με το κομμάτι», συνεχίζει ο Williamson. «Έφερε μικρές, αλλόκοτες ατάκες που βάλαμε στην αρχή και στο τέλος. Έγραψα το ρεφρέν, αλλά εκείνη το άνοιξε με δικούς της στίχους. Το τραγούδι μιλά για τα θολά μονοπάτια της χρήσης ουσιών και τον επιδεικτισμό που συχνά τη συνοδεύει».

Για τη Sue Tompkins, που μετά τη διάλυση των Life Without Buildings το 2002 έχει ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία στον χώρο της εικαστικής τέχνης, η πρόσκληση ήταν αδύνατο να απορριφθεί. «Ένιωσα μια άμεση, έντονη παρόρμηση να πω ναι», λέει. «Ακούγοντας ό,τι μου έστειλε ο Jason, υπήρχε μια λύπη, μια λαχτάρα, μια οικειότητα, μια μετάνοια. Αντέδρασα ενστικτωδώς, προσπαθώντας να τονίσω αυτή την ευαλωτότητα».

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Yungblud

Yungblud: «Το ροκ δεν πέθανε, απλώς οι μπαμπάδες γκρινιάζουν»

Ο Yungblud βάζει στη θέση τους τις νεκρολογίες του ροκ, αποθεώνει Fontaines D.C., Turnstile και...
PVA

Οι PVA κάνουν τον θυμό ρυθμό

Οι PVA επιστρέφουν με ένα νέο κομμάτι γεμάτο βιομηχανικό ρυθμό, ατονική ένταση και μουσική για όταν...

Sleaford Mods & Sue Tompkins: Tο νέο "No Touch" ως στιγμιότυπο αποσύνθεσης

Οι Sleaford Mods επιστρέφουν με νέο single και βάζουν τη Sue Tompkins των Life Without Buildings...

Featured

Billie Holiday

H ζωή της Billie Holiday σε ένα εξαιρετικό κόμικ από τις Εκδόσεις Οξύ

Στο κόμικ "Billie Holiday", οι José Muñoz και Carlos Sampayo αφηγούνται τη ζωή της θρυλικής...
Μικρός μουσικός οδηγός χριστουγεννιάτικων δώρων

Μικρός μουσικός οδηγός χριστουγεννιάτικων δώρων

Ένας χρυσός κανόνας του savoir vivre των δώρων είναι ότι πάντα χαρίζεις ένα δώρο που θα ήθελες και ο...
Brian Eno

Ο Brian Eno δίνει φωνή σε ένα παλαιστινιακό νανούρισμα για τη Γάζα

Ο Brian Eno συμμετέχει στο "Lullaby", ένα παλαιστινιακό νανούρισμα που επιχειρεί να φτάσει στην...

Best of Network