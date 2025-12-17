Οι Evanescence επιστρέφουν το 2026 με νέο άλμπουμ – Tο επιβεβαίωσε η Amy Lee

Οι Evanescence θα κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ το 2026, όπως αποκάλυψε η Amy Lee σε πρόσφατη συνέντευξή της στο KROQ, λίγο πριν την εμφάνιση της μπάντας στο KROQ Almost Acoustic Christmas στο Inglewood της Καλιφόρνιας. Ο επερχόμενος δίσκος θα αποτελέσει τη συνέχεια του The Bitter Truth (2021).

Όταν ο ραδιοφωνικός παραγωγός Kevin Ryder τη ρώτησε πότε αναμένεται ο νέος δίσκος, η Lee απάντησε απλά: «Του χρόνου». Στην ερώτηση αν μιλάμε για άνοιξη, πρόσθεσε με χαμόγελο: «Ναι, ας πούμε άνοιξη». Η ίδια σημείωσε ότι απομένουν λίγοι ακόμη στίχοι, τονίζοντας πως η διαδικασία πηγαίνει «πολύ καλά» και ότι είναι «πραγματικά ενθουσιασμένη» με το αποτέλεσμα.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό συμπίπτει με την ήδη ανακοινωμένη παγκόσμια περιοδεία των Evanescence για το 2026, όπου το κοινό αναμένεται να ακούσει και νέο υλικό. Η μπάντα θα περιοδεύσει στη Βόρεια Αμερική από τις αρχές Ιουνίου έως τις αρχές Αυγούστου, με support τους Spiritbox και Nova Twins, ενώ τον Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει ευρωπαϊκή και βρετανική περιοδεία με τους Poppy και Nova Twins.

Στην πρόσφατη εμφάνισή τους στο Almost Acoustic Christmas, οι Evanescence ανέβασαν στη σκηνή τον Jacoby Shaddix των Papa Roach για μια εκρηκτική εκτέλεση του “Bring Me to Life”. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχαν παρουσιάσει live το νέο τους single “Afterlife”, από τη σειρά του Netflix Devil May Cry, στα Game Awards στο Λος Άντζελες.

Με νέο άλμπουμ στον ορίζοντα και έντονη συναυλιακή δραστηριότητα, οι Evanescence δείχνουν έτοιμοι να μπουν δυναμικά στη νέα τους εποχή.