Ο Finn Wolfhard του "Stranger Things" σκηνοθετεί τον George Harrison σε νέο βίντεο

Ο πρωταγωνιστής του Stranger Things και μουσικός Finn Wolfhard σκηνοθέτησε ένα νέο animated video για το “Give Me Love (Give Me Peace on Earth)”, το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ Living in the Material World του George Harrison από το 1973.

Το βίντεο δημιουργήθηκε από μια ομάδα 20 Καναδών καλλιτεχνών stop-motion και απεικονίζει τον Harrison να ασχολείται με τον κήπο του στο κτήμα Friar Park στο Henley-on-Thames, στο Oxfordshire της Αγγλίας.

«Το να συνεργαστώ με την οικογένεια Harrison και να ζωντανέψουμε αυτό το βίντεο μαζί με μια ομάδα απίστευτα ταλαντούχων νέων Καναδών καλλιτεχνών ήταν τεράστια τιμή», δήλωσε ο Wolfhard. «Είναι δύσκολο να περιγράψω πόσο ευγνώμων είμαι γι’ αυτή την ευκαιρία. Ο George Harrison υπήρξε και θα συνεχίσει να είναι τεράστια πηγή έμπνευσης για μένα και το έργο του θα ζει για πάντα».

«Ο Finn είναι ένας από τους πιο γλυκούς και ταλαντούχους ανθρώπους της γενιάς του που γνωρίζω και είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να σκηνοθετήσει ένα βίντεο για τον πατέρα μου», ανέφερε ο γιος του Harrison, Dhani Harrison. «Ο πατέρας μου θα το λάτρευε αυτό και ελπίζω οι υπέροχες, δημιουργικές και γεμάτες συναίσθημα ιδέες του να βοηθήσουν το τραγούδι να φτάσει σε μια νέα γενιά. Μπράβο, Finn, σ’ αγαπάμε».

Ο Wolfhard, που επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως Mike Wheeler στην πέμπτη σεζόν του Stranger Things, η οποία ξεκίνησε να προβάλλεται στο Netflix τον περασμένο μήνα, κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο Happy Birthday.

Παράλληλα, εργάζεται πάνω σε μια ταινία για τους πρωτοπόρους του alternative rock The Replacements, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη τη βιογραφία του Bob Mehr από το 2016, Trouble Boys: The True Story of the Replacements.

Τον περασμένο μήνα κυκλοφόρησε και η επετειακή έκδοση για τα 50 χρόνια του άλμπουμ Living in the Material World του George Harrison.