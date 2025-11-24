Πληροφορίες

Babehoven & Squirrel Flower διασκευάζουν Mojave 3

Ένα διαμαντάκι indie ευαισθησίας: η Maya Bon (Babehoven) και η Ella Williams (Squirrel Flower) ενώνουν τις φωνές τους σε μια ονειρική διασκευή του "My Life in Art" των Mojave 3, δίνοντας νέο φως σε ένα αγαπημένο κομμάτι της 4AD.

Η Maya Bon των Babehoven και η Ella Williams των Squirrel Flower μοιράστηκαν μια υπέροχη, τρυφερή διασκευή του "My Life in Art" των Mojave 3, του art-rock σχήματος της 4AD που σχηματίστηκε από μέλη των Slowdive (Neil Halstead, Rachel Goswell και Ian McCutcheon) . Το κομμάτι πρωτοεμφανίστηκε στο άλμπουμ Excuses for Travellers και τώρα επιστρέφει σε μια πιο ανάλαφρη, ονειρική εκδοχή, όπου οι δύο καλλιτέχνιδες υφαίνουν τις φωνές τους σε μια ηχογράφηση που αναδεικνύει την αθόρυβη μελαγχολία του πρωτοτύπου.

Οι Babehoven, το project της Maya Bon με τον Ryan Albert, ζουν μια έντονη συναυλιακή περίοδο. Πρόσφατα άνοιξαν για τους My Morning Jacket στο Fox Theatre της Ατλάντα, στο πλαίσιο της 20ής επετείου του άλμπουμ Z. Μετά το πρόσφατο live στο Λονδίνο, συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους περιοδεία μαζί με τους Frankie Cosmos, με επόμενους σταθμούς το Παρίσι (La Maroquinerie), το Βέλγιο και το Βερολίνο. Στις 13 Δεκεμβρίου θα κλείσουν τη χρονιά με μια εμφάνιση στο The Yard στη Νέα Υόρκη.

Από την άλλη, η Squirrel Flower ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον πλήρη “wall of sound” ήχο της στο Salt Shed του Σικάγο, ανοίγοντας για τους The Beths. Η Williams γιόρτασε φέτος τα δέκα χρόνια του project με την κυκλοφορία του Live at Top Note Theatre, μιας συλλογής με ζωντανές εκτελέσεις από την ταράτσα του Metro στο Σικάγο, με συμμετοχές από τους Free Range και την Alynda Segarra των Hurray for the Riff Raff.

Η συνεργατική διασκευή τους στο "My Life in Art" λειτουργεί τόσο ως φόρος τιμής στους Mojave 3 όσο και ως μια όμορφη συνάντηση δύο καλλιτεχνών που κινούνται με την ίδια ευαισθησία στον κόσμο της indie folk και της ατμοσφαιρικής τραγουδοποιίας.

 

 

