HEALTH: Νέο single “SHRED ENVY” και επερχόμενος δίσκος "CONFLICT DLC"

Οι HEALTH κυκλοφόρησαν το νέο τους single, "SHRED ENVY", προαναγγέλλοντας τον επερχόμενο δίσκο CONFLICT DLC, που θα βγει στις 11 Δεκεμβρίου 2025 από τη Loma Vista Recordings.

Όπως και στα προηγούμενα singles της νέας εποχής, το "SHRED ENVY" συνοδεύεται από μια διαρκώς επεκτεινόμενη σειρά αποκλειστικών remixes στο SoundCloud της μπάντας. Εκεί, οι HEALTH συνεχίζουν να χτίζουν ένα παράλληλο ηχητικό σύμπαν, όπου η βίαιη industrial αισθητική τους συναντά την club κουλτούρα, ένα περιβάλλον όπου το άγριο, κοφτερό τους ηχόχρωμα μπλέκεται με beat-driven mutations.

Η μπάντα συνεχίζει την περιοδεία της μαζί με τους Pierce The Veil αργότερα μέσα στον μήνα, με σταθμούς σε Μεξικό και Νότια Αμερική. Ακολουθεί το 2026 μια μεγάλη co-headline βορειοαμερικανική περιοδεία με τον Γάλλο synth-metal αρχιτέκτονα Carpenter Brut, μια σύμπραξη που υπόσχεται απόλυτη ηλεκτρική υπερφόρτωση.

Το "SHRED ENVY" σηματοδοτεί άλλη μια βίαιη, ατμοσφαιρική έκρηξη από τους HEALTH, και όλα δείχνουν πως το CONFLICT DLC θα είναι μια από τις πιο σκοτεινές και club-driven κυκλοφορίες τους μέχρι σήμερα.