Eurovision 2026: Αυστηρότεροι κανόνες ψηφοφορίας μετά τη διαμάχη με το Ισραήλ

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision αλλάζει τους κανόνες ψηφοφορίας και προώθησης, μετά τη διαμάχη που προκάλεσε το αποτέλεσμα του Ισραήλ στη φετινή διοργάνωση.

Eurovision 2026
Η απόφαση έρχεται έπειτα από ανησυχίες που εξέφρασαν αρκετές χώρες και το αίτημά τους για έλεγχο, μετά την πρωτιά του Ισραήλ στη δημόσια ψηφοφορία τον Μάιο. Το Ισραήλ κατέληξε δεύτερο συνολικά, όταν συνυπολογίστηκαν οι ψήφοι της κριτικής επιτροπής. Τώρα, ανακοινώθηκε ότι οι κανόνες για την ψηφοφορία και την προώθηση θα αναθεωρηθούν ενόψει της επόμενης διοργάνωσης στη Βιέννη. «Ακούσαμε και δράσαμε», δήλωσε ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, στο Hollywood Reporter. «Η ουδετερότητα και η ακεραιότητα του διαγωνισμού είναι υψίστης σημασίας για την EBU, τα μέλη της και το κοινό μας. Είναι απαραίτητο η δικαιοσύνη του θεσμού να προστατεύεται πάντα».

Οι θαυμαστές θα μπορούν πλέον να ρίχνουν μόνο 10 ψήφους ο καθένας (αντί για 20) ενώ οι κριτικές επιτροπές επιστρέφουν στους ημιτελικούς για πρώτη φορά από το 2022. Αυτό σημαίνει ότι στον τελικό η ψηφοφορία θα μοιράζεται 50-50 ανάμεσα στο κοινό και την επιτροπή.

Ο αριθμός των μελών των επιτροπών αυξάνεται από πέντε σε επτά, και όλα θα υπογράφουν επίσημη δήλωση ότι θα ψηφίζουν ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Επιπλέον, θα ενταχθούν κριτές ηλικίας 18–25 ετών, ώστε να «αντανακλάται η απήχηση» του θεσμού στο νεότερο κοινό.

Παράλληλα, η European Broadcasting Union, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση απαγορεύει στους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και καλλιτέχνες να εμπλέκονται «ενεργά» ή να διευκολύνουν διαφημιστικές καμπάνιες τρίτων «που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας». Όπως αναφέρεται και στον ανανεωμένο Κώδικα Δεοντολογίας, οποιαδήποτε προσπάθεια αθέμιτης επιρροής θα επιφέρει κυρώσεις.

Μια έρευνα του Eurovision News Spotlight (που λειτουργεί υπό την EBU) διαπίστωσε φέτος ότι κρατική υπηρεσία του Ισραήλ πλήρωσε για διαφημίσεις και χρησιμοποίησε κρατικούς λογαριασμούς στα social media για να παροτρύνει το κοινό να ψηφίσει τον Γιουβάλ Ραφαέλ.

«Αυτά τα μέτρα έχουν στόχο να διατηρήσουν το επίκεντρο εκεί όπου πρέπει — στη μουσική, τη δημιουργικότητα και τη σύνδεση», πρόσθεσε ο Green. «Παρότι είμαστε βέβαιοι ότι η Eurovision 2025 έδωσε ένα έγκυρο και στιβαρό αποτέλεσμα, αυτές οι αλλαγές θα ενισχύσουν τις δικλίδες ασφαλείας και θα αυξήσουν τη διαφάνεια, ώστε οι θαυμαστές να γνωρίζουν ότι κάθε ψήφος μετρά και κάθε φωνή ακούγεται. Η Eurovision πρέπει πάντα να παραμένει ένας χώρος όπου η μουσική βρίσκεται στο επίκεντρο, και όπου είμαστε πραγματικά United by Music».

Οι αλλαγές ανακοινώνονται έναν μήνα μετά την απόφαση της EBU να αναβάλει την ψηφοφορία για το αν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει στον διαγωνισμό του επόμενου έτους. Η EBU ανέφερε ότι «οι πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή» την οδήγησαν να ακυρώσει μια διαδικτυακή συνεδρία που είχε προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο.

 

