Billie Eilish & James Cameron: Η 3D συναυλιακή ταινία που έρχεται να ταράξει την άνοιξη του 2026

Χθες το βράδυ (23 Νοεμβρίου) στο Σαν Φρανσίσκο, ολοκλήρωσε την τελευταία συναυλία της περιοδείας που υποστήριξε το πολυβραβευμένο άλμπουμ της Hit Me Hard And Soft, και αποκάλυψε στους θαυμαστές ότι η συνοδευτική ταινία, την οποία δημιούργησε μαζί με τον σκηνοθέτη James Cameron, θα βγει στις αίθουσες στις 20 Μαρτίου του επόμενου έτους. Το concert doc θα κυκλοφορήσει σε 3D και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τα Darkroom Records, Interscope Films και Lightstorm Entertainment.

«HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (LIVE IN 3D) έρχεται στους κινηματογράφους στις 20 Μαρτίου 2026!!!!», έγραψε στο Instagram, δίπλα σε μια φωτογραφία της με τον δημιουργό του Avatar. «Αυτή ήταν μία από τις αγαπημένες μου περιοδείες εβεεεερ και το να μπορώ να την αποτυπώσω και να συν-σκηνοθετήσω αυτή την ταινία με τον @jamescameronofficial ήταν πραγματικά ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ανυπομονώ να το δείτε όλοι».

Η Eilish είχε πρωτοαναφέρει το project αυτό το καλοκαίρι, σε μια sold-out συναυλία στο Μάντσεστερ, όπου αποκάλυψε τη συνεργασία με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη.

«Ίσως να προσέξατε ότι εδώ μέσα υπάρχουν πολύ περισσότερες κάμερες απ’ ό,τι συνήθως», είπε τότε στο κοινό, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. «Βασικά, δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά μπορώ να πω ότι δουλεύω πάνω σε κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό με κάποιον που ονομάζεται James Cameron, και θα είναι σε 3D. Οπότε πάρτε το όπως θέλετε — και εσείς εδώ στα τέσσερα σόου του Μάντσεστερ είστε κομμάτι αυτού που δημιουργούμε μαζί. Είναι κάπου εδώ ανάμεσά σας, απλώς λέω. Οπότε μην δίνετε σημασία σε αυτό. Και επίσης, μάλλον θα φοράω αυτό το ίδιο outfit για τέσσερις μέρες στη σειρά».

Η περιοδεία έχει απασχολήσει τα μέσα πολλές φορές, τελευταία ύστερα από τη σύγκρουσή της με τον Elon Musk, τον οποίο αποκάλεσε «pathetic pussy bitch coward» επειδή δεν χρησιμοποιεί τον τεράστιο πλούτο του για να στηρίξει ουσιαστικές ανθρωπιστικές δράσεις σε όλο τον κόσμο.

Αφού έχει επικρίνει πολλούς δισεκατομμυριούχους στο παρελθόν, έγινε αργότερα γνωστό ότι η ίδια η Eilish θα δωρίσει 11,5 εκατομμύρια δολάρια (8,7 εκατομμύρια λίρες) από την Hit Me Hard And Soft Tour σε οργανώσεις που ασχολούνται με την επισιτιστική ισότητα και την κλιματική κρίση.