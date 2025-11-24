Tom Morello: Κάποια «χαμένα» τραγούδια των Audioslave θα έρθουν στο φως

Ο Tom Morello δήλωσε πρόσφατα ότι ένα άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό των Audioslave θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή, όταν τα μέλη της μπάντας βρουν τον χρόνο να το ολοκληρώσουν. Και αντί για αποσπάσματα από τις ηχογραφήσεις των τριών άλμπουμ του supergroup (Audioslave (2002), Out of Exile (2005) και Revelations (2006)) ο Morello φαίνεται να υπονοεί πως πρόκειται για πλήρη τραγούδια, τα οποία δεν μπήκαν στους δίσκους για λόγους που δεν σχετίζονται με την ποιότητά τους.

Οι Audioslave σχηματίστηκαν το 2001 από τον Morello και τους Rage Against the Machine bandmates Brad Wilk και Tim Commerford, με τον Chris Cornell των Soundgarden στα φωνητικά. Η μπάντα διαλύθηκε το 2007, όταν ο Cornell αποχώρησε. Το 2015, ο Cornell είχε μιλήσει θετικά για το ενδεχόμενο επανένωσης. Όμως αυτό δεν υλοποιήθηκε πριν από τον θάνατό του το 2017.

Ο Morello έχει αναφερθεί ξανά στο ανέκδοτο υλικό και σε πρόσφατη συνέντευξή του στο snsmix (δείτε στο βίντεο παρακάτω) απάντησε θετικά σε σχετική ερώτηση για την τύχη των τραγουδιών αυτών. Όπως είπε: «Όταν οι μπάντες αποφασίζουν ποια τραγούδια θα μπουν στους δίσκους και ποια όχι, δεν είναι πάντα θέμα λογικής. Δεν είναι «αυτά είναι τα 10 καλύτερα κομμάτια». Μερικές φορές απλώς κάποιος προτιμά ένα, κάποιος άλλος δεν το νιώθει. Έτσι, από καθένα από τα τρία άλμπουμ των Audioslave, είχαμε μείνει με τραγούδια απ’ έξω, και μερικά από αυτά είναι πραγματικά εξαιρετικά».

Και τώρα, με όλα αυτά στο φόντο, δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε με αγωνία την ημέρα που αυτά τα χαμένα (και πιθανότατα σπουδαία) κομμάτια των Audioslave θα δουν επιτέλους το φως.